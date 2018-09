Marokkaanse marine opent vuur op migrantenboot op weg naar Spanje

Het Marokkaanse leger zou het vuur hebben geopend nadat de schipper, een man met de Spaanse nationaliteit, geen gehoor gaf aan waarschuwingen. Volgens lokale autoriteiten bevond zijn schip zich ‘op verdachte wijze’ in de Marokkaanse wateren, niet ver van het stadje Fnideq. De schipper werd na de beschieting gearresteerd. Aan boord waren ongeveer twintig migranten. Zij waren volgens de lokale autoriteiten niet te zien, omdat ze in de kuip van het bootje lagen.

Grote geldbedragen

De Europese Unie vertrouwt in belangrijke mate op Marokko om migranten tegen te houden. Het land ontvangt grote geldbedragen, onder meer om de grenzen beter te bewaken. Marokko benadrukt dat het een enorme inspanning levert: dit jaar zouden al 54 duizend migranten zijn teruggestuurd.

De beschieting door het Marokkaanse leger gebeurt op een moment dat mensensmokkelaars in de Straat van Gibraltar supersnelle boten inzetten om migranten naar de overkant te brengen. Het zijn boten van het type ‘go-fast’, die voorheen vooral werden gebruikt voor de drugssmokkel.

'Spookboot'

Sinds een paar weken leggen deze boten aan op de Marokkaanse stranden, waarna badgasten een gratis overtocht naar Spanje wordt aangeboden. Honderden jongeren verzamelden zich afgelopen weekend ´s nachts op het strand in de hoop te worden opgepikt door zo’n ‘spookboot’.

Het is gissen naar de reden waarom mensensmokkelaars hun toevlucht nemen tot deze nieuwe manier van werken. Volgens sommige Marokkaanse media is het een reactie op het strenge optreden van de autoriteiten. Ook wordt beweerd dat de migranten of hun familie achteraf onder druk worden gezet om alsnog te betalen.

Eén op de vijf van Marokkaanse afkomst

De migratie over de Middellandse Zee vindt dit jaar vooral plaats van Marokko naar Spanje. De grens zit er niet zo potdicht als in Turkije, en de oversteek is minder gevaarlijk en onzeker dan vanuit Libië. Tot half september kwamen er ruim 31 duizend migranten aan over zee, telde het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvan was één op de vijf van Marokkaanse afkomst.

De uittocht van de Marokkanen is mogelijk een gevolg van de uitzichtloosheid die veel jongeren in de Rif ervaren - de noordelijke regio die direct aan de Middellandse Zee grenst. De werkloosheid is er hoog. Toen de bevolking in 2017 de straat op ging voor betere leefomstandigheden, werden die protesten bovendien met harde hand onderdrukt.

Nu het drukker is met migranten, vraagt Marokko expliciet om meer ‘budgettaire steun’ van Europa. ‘We zetten onze middelen in, en we kunnen niet meer doen dan wat we nu doen’, waarschuwde Khalid Zerouali, directeur migratie en grensbewaking op het ministerie van Binnenlandse Zaken, deze week in een interview.