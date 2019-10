Marokkaanse journalist veroordeeld voor abortus die volgens vrouw zelf niet eens heeft plaatsgevonden

Mensen demonstreren bij de rechtbank uit solidariteit met Hajar Raissouni. Beeld AP

Raissouni werd eind augustus opgepakt toen ze samen met haar verloofde uit een gynaecologische kliniek in Rabat stapte. Zij en haar arts claimen dat ze daar was om een bloedprop te laten verwijderen. Bovendien zou zij al getrouwd zijn, maar dan alleen volgens de islamitische wet. Ze wachtte nog op de juiste papieren om ook voor de Marokkaanse wet te trouwen.

De zaak heeft niet alleen in Marokko tot een rel geleid, maar houdt ook mensenrechtenorganisaties en internationale media bezig. Critici denken dat Raissouni is opgepakt omdat zij schrijft voor Akhbar Al Yaoum. Deze krant, waar haar oom hoofdredacteur van is, ligt al sinds haar oprichting in 2009 onder vuur, omdat deze kritisch schrijft over de Marokkaanse staat en veel aandacht besteedt aan de opstand in de Rif.

Daarnaast is een andere oom van de journalist, Ahmed Raissouni, een bekende islamitische theoloog. Hij stond aan het hoofd van de conservatieve Justice and Development Party (die nu deel uitmaakt van de regering) en heeft ideeën over de islam die niet stroken met het progressieve imago dat Marokko wil uitstralen.

Toeval of opzet

Volgens de aanklager heeft de zaak tegen Raissouni niets te maken met haar werk als journalist. Abortus is in de meeste gevallen verboden in Marokko, en de kliniek werd al langer in de gaten gehouden omdat de autoriteiten dachten dat er abortussen werden uitgevoerd. Dat uitgerekend Raissouni daar werd opgepakt, zou dus toeval zijn.

Via een brief liet Raissouni echter weten dat er tijdens het verhoor meer vragen over haar familie en haar werk als journalist werden gesteld, dan over haar vermeende abortus. Ook wist de politie specifieke details over haar en haar verloofde. Dat zou volgens haar betekenen dat de autoriteiten haar al langer volgden.

#FreeHajar Raissouni & her fiancé Rifaat Al-Amin have just been sentenced to one year in prison. A blatant injustice, a flagrant violation of human rights, and a frontal attack on individual freedoms. This is a black day for freedom in #Morocco. https://t.co/REaG6tKMpT Ahmed Benchemsi

De Soedanese verloofde van Raissouni moet ook een jaar de cel in. De arts die de abortus zou hebben uitgevoerd, heeft twee jaar gekregen en mag zijn beroep tot twee jaar na zijn vrijlating niet uitvoeren. In Marokko is abortus alleen toegestaan na verkrachting of incest, of als de gezondheid van de moeder in gevaar is. Volgens persbureau AFP zijn er in 2018 in het land 73 mensen veroordeeld wegens abortus, terwijl er naar schatting dagelijks tussen de 600 en 800 zwangerschappen in het geheim worden afgebroken. Meestal worden niet de vrouwen, maar degene die de abortus uitvoert, gearresteerd en veroordeeld.

De advocaat van Raissouni heeft laten weten in hoger beroep te gaan.

Veel Marokkanen geloven niet dat Raissouni is opgepakt vanwege een abortus. Één theorie is dat de journaliste is gearresteerd om de islamisten een loer te draaien.