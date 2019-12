Marokkaanse ambassadeur zegt afspraak met Broekers-Knol af

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol. Beeld Freek van den Bergh

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer op 21 november zei Broekers-Knol (met onder meer Asiel en Migratie in haar portefeuille) dat zij met verschillende landen gesprekken voert over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij noemde onder meer Tunesië en Algerije, die op de lijst ‘veilige landen’ staan.

Maar tot een eerder aangekondigd bezoek aan Marokko, in Nederlandse ogen ook een veilig land, was het nog niet gekomen. ‘Ik kan als toerist naar Marokko, maar het probleem is dat ik de belangrijke minister die ik nodig heb, niet te spreken krijg. Dat is even lastig’, aldus Broekers-Knol toen.

Zij verwees daarbij naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Mij is via de diplomatieke kanalen en ook door het ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen gegeven dat het geen zin had, omdat het gewoon moeilijk is en omdat ik daar niet binnenkom.’ Zij verduidelijkte dat later in het debat; zij zou ‘niet geweigerd’ zijn, maar wist van tevoren dat zij bij een eventueel bezoek ‘niet de juiste mensen te spreken zou krijgen’. Volgens Marokko was er nooit een dergelijk verzoek gedaan.

Premier Rutte en minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ontkenden de dag nadien dat een bezoek aan Marokko onmogelijk was en repten van een misverstand. De afspraak van Broekers-Knol donderdag met de ambassadeur was bedoeld om de plooien glad te strijken. Een late afzegging op dit niveau geldt in diplomatieke kring als ongebruikelijk.

Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Asielzoekers uit veilige landen als Marokko drukken zwaar op de opvangcapaciteit in asielzoekerscentra, die bestemd zijn voor vluchtelingen die daadwerkelijk vervolging in hun eigen land hebben te vrezen. Een hardnekkige groep veroorzaakt bovendien veel overlast, reden waarom Broekers-Knol speciale ‘ketenmariniers’ heeft ingezet – naar het model van de Rotterdamse stadsmariniers. Zij zorgen ervoor dat de groep overlastgevers ‘in de touwen wordt geslagen’, aldus de formulering van Broekers-Knol in het debat.

Om asielzoekers terug te sturen, moet het land van herkomst een zogenoemde ‘laissez-passer’ afgeven. Marokko doet dat slechts mondjesmaat. Het gesprek met de ambassadeur had hierover moeten gaan, maar volgens Haagse bronnen wilde de diplomaat een breder gesprek. Daarin zouden ook handelsbetrekkingen en werkgelegenheid aan de orde moeten komen.

In de Kamer gaan al langer stemmen op om onwillige landen met sancties te bestraffen. Ook nu reageerden Kamerleden verbolgen, vooral op Twitter. VVD-Kamerlid Bente Becker: ‘Tijd voor een stevig gesprek over het intrekken van investeringsgelden, visa en landingsrechten voor hooggeplaatste personen.’ Haar fractiegenoot Sven Koopmans: ‘Als Marokko niet wil praten, dan moet het maar voelen. Zo gaan we niet met elkaar om.’

Ook SGP-Kamerlid Roelof Bisschop toonde zich verbolgen: ‘Zo zie je maar weer: je kunt prachtige Marrakesh-verdragen afsluiten, maar als het erop aankomt geeft Marokko niet thuis. Stuitend, maar het verbaast me gek genoeg niet.’ En SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Daar gaan we weer. Of is dit opnieuw een ‘misverstand’? Broekers moet snel opheldering geven.’