Marokkaans-Nederlandse leerlingen presteren steeds beter op school

Vwo-examens. Beeld ANP

De verbeterde onderwijsprestaties van Marokkaans-Nederlandse leerlingen blijken uit het Jaarrapport Integratie 2018, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag uitbracht. Ook meer leerlingen met een Antilliaanse, Surinaamse en Turkse achtergrond gaan naar de havo of het vwo.

Een eenduidige oorzaak is niet aan te wijzen. ‘Ik vermoed dat meespeelt dat er de laatste jaren meer aandacht is voor gelijke kansen in het onderwijs’, zegt woordvoerder Tanja Traag van het CBS.

Louise Elffers, die bij de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar kansenongelijkheid in het onderwijs, zoekt de verklaring in de ‘opwaartse sociale mobiliteit’ in migrantenkringen. ‘Deze leerlingen hebben steeds vaker ouders die ook in Nederland naar school zijn geweest’, zegt ze. ‘Zij spreken beter Nederlands, zijn zelf hoger opgeleid en weten hoe belangrijk de overgang van basisschool naar middelbare school is.’ Dat wordt nu zichtbaar in de cijfers.

Vorig schooljaar zat 32 procent van de leerlingen van Marokkaans-Nederlandse afkomst in het derde leerjaar op havo of vwo. Twaalf jaar eerder was dat nog slechts 20 procent. Turks-Nederlandse leerlingen gaan ook steeds vaker naar havo of vwo, maar daar was de stijging minder sterk: van 21 naar 27 procent.

Leerlingen met een migrantenachtergrond krijgen de laatste jaren ook vaker een hoog basisschooladvies. Het aandeel Marokkaans-Nederlandse kinderen met een havo-advies of hoger steeg in acht jaar van 33 naar 42 procent. Bij Turks-Nederlandse leerlingen nam dat aandeel ook toe: van 31 naar 38 procent.

Mogelijk speelt daarbij een rol dat de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt een paar jaar geleden is veranderd, suggereert CBS-woordvoerder Traag. Sindsdien is het advies van de leerkracht leidend, maar kan een leerling na een goede score op de eindtoets alsnog een hoger advies krijgen.

Verder valt op dat leerlingen met een Iraanse achtergrond het uitstekend doen op school. Meer dan de helft van de Iraans-Nederlandse derdeklassers zat in schooljaar 2017-’18 in een havo- of vwo-klas. Daarmee scoren zij iets beter dan scholieren met een Nederlandse achtergrond, van wie 49 procent havo of vwo doet.