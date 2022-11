Marktwerking op het spoor is een slecht idee, beweert het kabinet. Klopt dat?

Station Arnhem: om over te stappen tussen NS en Arriva moet worden uit- en weer ingecheckt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waarom ligt het kabinet op ramkoers met de Europese Commissie en vervoersbedrijven?

Het kabinet wil de nieuwe spoorconcessie, de vergunning om op het grootste deel van het Nederlandse spoor te mogen rijden, gunnen aan de NS. Zo blijft het spoorbedrijf ook tussen 2025 en 2035 gevrijwaard van concurrentie. Maar onder meer Arriva, Keolis en QBuzz azen ook op het zogenoemde hoofdrailnet. De dochterbedrijven van buitenlandse vervoersbedrijven bedienen nu lijnen in Groningen, Overijssel, Gelderland en Limburg; zo’n 5 procent van de markt.

Met rechtszaken proberen de bedrijven het monopolie van de NS te breken. Zij menen dat een onderhandse gunning verboden is. De bedrijven hebben een opvallende medestander aan hun zijde: ook de Europese Commissie is fel gekant tegen de gunning. Er dreigt een rechtszaak als het kabinet niet ook andere vervoersbedrijven in overweging neemt.

Waarom wil de Europese Commissie zo graag meer vervoerders op het spoor?

De Europese Unie is warm pleitbezorger van marktwerking. Brussel beschouwt Europa immers als één markt in plaats van een verzameling landen. Concurrentie levert in theorie betere en goedkopere producten of diensten op. En dus moesten de lidstaten onder druk van Europa de afgelopen decennia afscheid nemen van de staatsbedrijven met hun monopolieposities. Een liberaliseringsgolf spoelde over onder meer de telecom-, post- en energiemarkt, met wisselend succes.

Ook de spoormarkt is in de afgelopen twintig jaar klaargestoomd voor meer concurrentie. In Nederland werd het spoorbedrijf op papier geprivatiseerd (hoewel alle NS-aandelen in handen zijn van de staat). Het spoorbeheer werd ondergebracht bij ProRail. Het vierde spoorwegpakket – nieuwe Europese regelgeving – moet het laatste zetje geven. Overheden mogen voortaan niemand een voorkeursbehandeling geven, zoals via een onderhandse gunning aan de NS. Zo krijgen ook andere bedrijven een kans.

Dat klinkt eerlijker. Wat hebben het kabinet, NS en vakbonden daar op tegen?

Voor de NS staan er nogal wat financiële belangen op het spel: de tienjarige concessie heeft een omzetwaarde van 20 miljard euro. ‘De buitenwereld zaagt aan onze stoelpoten’, waarschuwde de vorige NS-directeur Bert Groenewegen afgelopen maand. ‘Ondenkbaar, ontoelaatbaar, en ik zal me daar ook tot het einde toe tegen verzetten.’ Het spoorbedrijf meent dat het spoornet te compact is om op te knippen: als dat wel gebeurt, zouden reizigers vaker moeten overstappen.

Ook vakbond FNV staat op zijn achterste benen. ‘Markwerking is niet goedkoper, maar zorgt voor rendementsdenken. Conducteurs en machinisten worden daarvan de dupe’, hield FNV-vakbondsbestuurder Henri Janssen de Tweede Kamer afgelopen maand voor. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur is ook voorzichtig. Het kabinet is bereid concurrentie toe te staan op een aantal internationale trajecten, maar de belangrijkste binnenlandse railverbindingen moeten in handen van de NS blijven. Meer marktwerking zou de ‘continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening’ in gevaar brengen.

Is marktwerking inderdaad zo’n slecht plan?

Ja en nee. Nederland is een klein land waar relatief veel treinen rijden. De meeste daarvan rijden tussen Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Wie in dat gebied een tweede (of zelfs derde of vierde) partij over het spoor laat rijden, vraagt om problemen. Dat zegt universitair hoofddocent Wijnand Veeneman (TU Delft), expert op het gebied van marktwerking in het ov. ‘We weten uit Engeland, waar veel verschillende partijen over het spoor rijden, dat het al heel snel heel complex kan worden.’

Buiten de Randstad is concurrentie al veel minder problematisch, zegt Veeneman. Hij wijst op treinverbindingen die de commerciëlen op dit moment exploiteren. Ze wisten de lijnen om te toveren tot bloeiende trajecten, waar vaker wordt gereden en meer passagiers worden vervoerd. Dat de dienstverlening onmiskenbaar is verbeterd, beamen provincies, reizigersorganisatie Rover en zelfs de NS. De vervoerders hebben nu hun zinnen gezet op het vervangen van de NS-stoptreinen in onder meer Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Holland.

Wat zou dat betekenen voor reizigers?



Reizigers die grotere afstanden afleggen, zullen vermoedelijk vaker moeten overstappen: van de regionale trein op een NS-intercity. Reizigersorganisatie Rover is desondanks niet onwelwillend. ‘We zien dat decentralisatie verbeteringen voor de reiziger meebrengt’, zegt directeur Freek Bos. ‘Hoge frequentie, meer vroege en late treinen, sneller opstarten na verstoringen. Wat in het noorden en Limburg werkt, kan ook in Zeeland, Brabant en Noord-Holland goed uitpakken.’

Bos en Veeneman benadrukken dat sturing door lokale overheden cruciaal is. Veeneman: ‘De provincie Friesland bijvoorbeeld schreef in aanbestedingen precies voor hoe vaak er waar een trein moest rijden. Daar wordt regionaal veel liefde en aandacht ingestopt. Dat betaalt zich uit.’

Is Nederland niet het braafste jongetje van de klas?

Dat Nederland het beste luistert naar Brussel, zoals regelmatig wordt beweerd, is niet waar, zegt wetenschapper Veeneman. Dat is Duitsland, dat de spoormarkt al ruim tien jaar heeft geliberaliseerd. Het nationale spoorbedrijf heeft er desondanks zijn almacht niet verloren. ‘Er rijden commerciële vervoerders, maar Deutsche Bahn rijdt ieder half uur een trein. Hij doet zijn stinkende best iedereen uit de markt te concurreren.’

Ook de NS heeft van de liberalisering vruchten geplukt. Abellio, dochterbedrijf van de NS, was jarenlang uitbater van diverse treinverbindingen in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2019 – het laatste jaar voor corona – kwam ruim de helft van NS-omzet uit het buitenland, 3,4 miljard euro.

Hoe gaat dit nu verder?

Binnen enkele weken dient een kort geding dat vervoersbedrijven hebben aangespannen. Ondertussen blijft Brussel achter de schermen druk uitoefenen. Beiden eisen ze dat het kabinet een zogenoemde marktverkenning uitvoert. In dat geval zal een onafhankelijk partij onderzoeken welke spoorlijnen onderhands moeten worden gegund aan de NS en welke openbaar moeten worden aanbesteed.

Tot op heden wees het kabinet zo’n onderzoek van de hand. Dinsdagavond liet staatssecretaris Heijnen in de Tweede Kamer doorschemeren toch te overwegen een ‘beknopte analyse’ uit te voeren. Dit op herzien advies van de landsadvocaat. Een definitief besluit daartoe is nog niet genomen.