Marketingdirecteur Victoria’s Secret stapt op na aannemen transgendermodel

Het besluit van Razek (71) komt op een turbulent moment. Het rommelt binnen Victoria’s Secret. Critici menen dat het merk haar grip op de tijdgeest kwijt is. Terwijl andere modehuizen het publiek langzaam maar zeker een iets realistischer vrouwbeeld voorschotelen, verandert Victoria’s Secret weinig. ‘De modeshow van deze maand, met dunne modellen, push-upbeha’s, strings en stiletto’s, was bijna een kopie van de eerste show van 1995, alleen dan met meer veren, pailletten en vleugels’, schreef The New York Times eind vorig jaar over de laatste show.

Razek, in 2007 uitgeroepen tot een van de vijf belangrijkste mensen in de mode-industrie, sprak in 2015 met Forbes over de strenge eisen die gesteld werden aan modellen die in de show meelopen. Hij herinnerde zich een ontmoeting met een model dat teleurgesteld aan hem vroeg waarom ze niet voor een tweede keer was uitgenodigd. Zijn uitleg: ‘Elke avond zie ik foto’s van je op Instagram, in een club, nacht na nacht. Elke keer als jij daar uithing, was Adriana Lima drie uur aan het touwtjespringen.’

Over de onwenselijkheid van transgenders in de modeshow zei Razek vorig jaar tegen Vogue: ‘De show is een fantasie. Een entertainmentspecial van 42 minuten.’ Hij bood later zijn excuses aan.

Show geannuleerd

Vanaf 1995 was de modeshow hét paradepaardje van Victoria’s Secret. 1,6 miljard mensen zagen volgens het bedrijf in 2018 schaarsgeklede ‘angels’ als Adriana Lima, Romee Strijd en de zussen Gigi en Bella Hadid. Ondanks dat enorme publiek is de editie van 2019 geannuleerd, zei model Shanina Shaik vorige week. In mei schreef ceo Les Wexner van moederbedrijf L Brands al dat hij de tv-uitzending ‘niet meer gepast’ vond.

Sampaio is het eerste transgendermodel voor Victoria's Secret. Beeld Getty Images

En dan dreigt Victoria’s Secret ook nog besmeurd te raken door de affaire rond Jeffrey Epstein, een miljardair die sinds vorige maand vastzit na beschuldigingen van misbruik van en handel in minderjarige meisjes. In de jaren negentig zou Epstein zich hebben voorgedaan als een modelscout van het merk. Topman Wexner zou daarover gewaarschuwd zijn, maar het is niet duidelijk of dat tot maatregelen heeft geleid. Model Alicia Arden zegt nu dat ‘scout’ Epstein haar in die periode in zijn hotelkamer probeerde te misbruiken.

Epstein was een adviseur en vriend van Wexner. Die relatie wordt aangestipt in een open brief die dinsdag aan Victoria’s Secret is verstuurd. Daarin roepen tientallen modellen, onder wie de Nederlandse Doutzen Kroes, het bedrijf op om modellen beter te beschermen tegen seksueel misbruik. ‘Hoewel de beschuldigingen niet direct gericht zijn aan Victoria’s Secret, is het duidelijk dat het bedrijf een cruciale rol kan spelen bij het verbeteren van de situatie.’

