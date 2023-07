Marketingbedrijf lokte toeristen naar de Filipijnen met fraaie beelden van andere landen

Niet op de Filipijnen: een vrouw loopt langs een rijstveld in Ubud op het Indonesische eiland Bali. Beeld NurPhoto via Getty Images

Onder de nieuwe slogan ‘Hou van de Filipijnen’ komen in de promotievideo beelden voorbij van rijstvelden op het Indonesische eiland Bali en van zandduinen in de Verenigde Arabische Emiraten. De bekende Filipijnse blogger Sass Rogando Sasot ontdekte ook beelden die in Zwitserland en Brazilië zijn opgenomen. Het Franse persbureau AFP kwam na eigen onderzoek tot dezelfde conclusie als de blogger.

Marketingbedrijf DBB biedt excuses aan voor het ‘hoogst ongepaste’ gebruik van ‘niet-authentiek beeldmateriaal’. De opdrachtgever, het Filipijnse ministerie van toerisme, heeft de promotievideo inmiddels verwijderd. Vooralsnog is onduidelijk waarom DBB beeldmateriaal uit andere landen heeft gebruikt in plaats van opnames van toeristische trekpleisters in de Filipijnen zelf.

‘Meer pret in de Filipijnen’

Het is niet de eerste keer dat buitenlandse toeristen op een dergelijke manier naar deze Zuidoost-Aziatische vakantiebestemming worden gelokt. Zo vertoonde een promotiefilmpje uit 2017 – dat de oude slogan ‘Meer pret in de Filipijnen’ een opkikker moest geven – grote gelijkenissen met een Zuid-Afrikaanse promotiefilm.

De video’s zijn qua opbouw hetzelfde en in beide filmpjes komt een blinde buitenlander voor; in het Zuid-Afrikaanse filmpje is dat een Britse toerist, in het Filipijnse filmpje een Japanse pensionado. Het bedrijf achter deze Filipijnse promotievideo uit 2017, McCann Worldgroup Philippines, verklaarde destijds toch echt zelf op het idee te zijn gekomen.

Overigens werd de oude Filipijnse promotieslogan in 2012 ‘geleend’ van Zwitserland, dat zich al in 1951 als vakantiebestemming met ‘meer pret’ neerzette. In 2010 dook in een Filipijnse promotiecampagne een logo op dat eerder in Polen werd gebruikt.

Het sneuvelen van haar jongste promotievideo betekent een nieuwe tegenslag voor het Filipijnse Ministerie van Toerisme. Onlangs kreeg het ministerie ook al kritiek op het royale budget van 900 duizend dollar voor haar nieuwe promotiecampagne – maar volgens toerismeminister Christina Frasco is ‘liefde voor het land onbetaalbaar’.

Steunpilaar van de economie

President Ferdinand ‘Bong Bong’ Marcos heeft de toerisme-industrie voor de komende zes jaar aangewezen als steunpilaar van de Filipijnse economie. Volgens opgave van de Wereldorganisatie voor Toerisme, een organisatie van de Verenigde Naties, kwamen vorig jaar slechts 2,7 miljoen buitenlandse toeristen naar de Filipijnen, 68 procent minder dan in 2019, het laatste jaar vóór de coronapandemie.

Dit jaar gaat het iets beter, met 2,44 miljoen buitenlanders tot eind juni. Maar om Marcos’ streefcijfer van 4,8 miljoen toeristen per jaar te halen is er meer nodig. Vakantiegangers verkiezen Thailand, Singapore en Maleisië boven de Filipijnen, vooral omdat de gebrekkige Filipijnse infrastructuur een hindernis vormt bij het ontdekken van het eilandenrijk.

Naast de aanleg van nieuwe wegen en het verbeteren van bestaande vliegvelden heeft Marcos zijn hoop gevestigd op een marketingcampagne die ‘de Filipijnen als uniek, creatief en aantrekkelijke merk’ neerzet op de mondiale vakantiemarkt. Vandaar de nieuwe promotiecampagne ‘Hou van de Filipijnen’, compleet met andermans rijstvelden, duinen en vliegvelden.