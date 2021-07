Mark wil op vakantie naar Frankrijk – maar krijgt zijn vaccinaties niet geregistreerd (en hij is niet de enige)

Voorbeelden van foute registratie

1. Twee prikken geregistreerd, maar op dezelfde dag, geen QR-code

Leon van Gorp (66) is op 28 april en 2 juni geprikt bij de GGD Brabant Zuid-Oost. Maar beide prikken staan geregistreerd op 28 april. Gevolg: geen ‘groene’ QR-code. Ook een vriend en zijn vrouw, die ook allebei bij die GGD in die laatste week van april hun eerste prik hebben ontvangen, zien hun twee prikken op dezelfde datum geregistreerd. Ze hebben inmiddels ‘overal’ heen gebeld, maar ‘niemand’ wil hun probleem oplossen, zeggen ze. ‘Het RIVM en de GGD wijzen naar elkaar, het is een puinhoop. Maar we willen op een gegeven moment wel op vakantie.’

2. Een prik bij de huisarts en corona gehad, geen QR-code

Op de dag in april dat ze bij de huisarts haar eerste prik zou krijgen, had Maria Sabel (63) corona en mocht ze niet gaan. Niet erg, hoorde ze, want als je corona hebt gehad is één prik voldoende om de status van volledig gevaccineerd te bereiken. Op 16 juni kreeg ze die prik bij haar huisarts. Maar nu staat niet geregistreerd dat ze al corona heeft gehad. Dus krijgt ze geen groene QR-code voor binnenlands gebruik. Voor buitenlands gebruik zijn bovendien vaak twee geregistreerde prikken nodig. ‘Moet ik voor de tweede prik gaan, en hoe dan?’, vraagt Sabel zich af.

3. Een prik bij de GGD en corona gehad, geen QR-code

In mei van dit jaar sloeg de antigeen-sneltest bij de GGD regio Utrecht positief uit, Emmy van Heugten (37) had corona. Daarna was, volgens de regels, nog maar één vaccinatieprik bij de GGD nodig voor de status volledig gevaccineerd. Die prik Pfizer kreeg ze in juni. Maar met alleen één prik kun je voor veel landen geen geldige QR-code aanmaken. En vervolgens kon ze ook geen coronaherstelbewijs opvragen via de CoronaCheck-app, omdat ze een sneltest had ondergaan en geen PCR-test: wat niet haar eigen keuze was geweest. ‘Ik krijg dus geen vaccinatiebewijs en ook geen herstelbewijs, terwijl ik alles volgens het boekje heb gedaan’, zegt ze. ‘Of ik moet me steeds laten testen of toch nog een prik gaan halen, puur voor de administratie.’

4. Drie prikken geregistreerd, maar twee gehad, wel QR-code

Een 61-jarige vrijwilliger bij een groot streekziekenhuis – ‘liever geen naam in de krant, geen verwijt aan het ziekenhuis’ – kreeg daar in mei haar eerste Moderna-prik, en in juni haar tweede. Bij het opvragen van haar vaccinatiegegevens ontdekte ze dat er op haar naam drie prikken staan geregistreerd. Ze kon wel een QR-code opvragen, daarvoor zijn immers minimaal twee prikken vereist. Nu probeert ze via het RIVM de ongezette prik uit de registratie te laten verwijderen. ‘Want misschien slaan ze me straks over voor een mogelijke boosterprik, omdat er staat dat ik al een derde prik heb gehad.’

5. Eén prik gehad en nu corona, toch een groene QR-code

De dochter (18) van Else Nilsson heeft één prik Pfizer gekregen, en is vorige week donderdag positief getest op corona. Tot hun grote verbazing leidde die positieve test meteen tot een groen vinkje bij aflezing van haar QR-code, zo laat ze zien. Terwijl haar dochter dus juist besmet is met het coronavirus. De bedoeling is dat mensen een aantal dagen na de coronabesmetting, als ze hersteld zijn, een zogeheten herstelbewijs krijgen, dat een groene code genereert. ‘Maar niet meteen, als iemand nog ziek is, dat lijkt me niet de bedoeling’, zegt Nilsson. Het ministerie van Volksgezondheid zegt behalve deze niet meer van dergelijke meldingen te hebben ontvangen. ‘We onderzoeken het nu’, zegt een woordvoerder. De besmette dochter blijft overigens braaf binnen en gaat nergens heen, groen vinkje of niet.