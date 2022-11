Mark Rutte moet eigen fractie overtuigen van asieldeal: ‘De VVD speelt hoog spel’

Premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek aan asielzoekers uit het COA Ter Apel, die worden opgevangen in het Holland Casino. Beeld ANP

Remco, hoe kan het dat een fractie zelf in augustus een deal sluit en nu, vier maanden later, beslist of ze het wel eens is met die deal?

‘Dat heeft in dit geval te maken met de vorige week naar buiten gekomen cijfers. Maandag zei VVD-woordvoerder Ruben Brekelmans in het debat over de asielbegroting dat hij ‘letterlijk’ van zijn stoel viel toen staatssecretaris Van der Burg de nieuwe prognoses naar de Kamer stuurde. Daaruit bleek dat er dit jaar ruim 48 duizend eerste aanvragen van asielzoekers zullen zijn en volgend jaar meer dan 50 duizend. Dat zijn er meer dan in 2015, toen de Syrië-crisis speelde.

‘In de VVD is er veel druk om nog meer beperkende maatregelen tegen de instroom van asielzoekers te nemen. Brekelmans vindt onder meer dat de grenscontroles moeten worden geïntensiveerd en er meer werk moet worden gemaakt van de uitstroom. Veel oppositiepartijen zeggen dan: dat is leuk en aardig, maar het zijn geen maatregelen die de instroom structureel omlaag brengen. En als ze aan hem vragen hoeveel die dan omlaag moet, komt daar geen antwoord op.’

‘Er is natuurlijk ook een electoraal motief. Verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan en de VVD wordt op de huid gezeten door de PVV, Forum en JA21. Het is politiek handwerk om te kijken hoe ver je kunt gaan om zo dicht mogelijk bij je eigen wensen en standpunten uit te komen. Ik vind het wat dat betreft opmerkelijk hoe stil D66 blijft. Ook ChristenUnie, dat met de inperking van de gezinshereniging al een zware meloen heeft moeten doorslikken, lijkt te denken dat het wel goedkomt met de asielwet.’

Hoe moet het dan verder met de asielwet?

‘Ik zie dat de VVD zich diep heeft ingegraven na het sluiten van de vorige overeenkomst, en naar een uitweg zoekt om hier zonder gezichtsverlies uit te komen. De partij speelt hoog spel, in de verwachting dat er nog een beetje geplust kan worden op de asieldeal van augustus. En niet door de overeenkomst zelf ter discussie te stellen, maar door met extra eisen te komen. Tot nu toe zeggen D66 en ChristenUnie alleen dat ze het ‘pijnlijk’ of ‘lelijk’ vinden dat de wet er nog niet is.’

Waarom wordt premier Rutte hierbij betrokken?

‘Dat is inderdaad vrij uitzonderlijk. Ongetwijfeld gebeurt het omdat het mislukken van de asielwet tot een kabinetscrisis kan leiden. Als drie partijen, de verantwoordelijke bewindsman en vermoedelijk het kabinet deze deal willen, kan het niet stuklopen op één fractie.

‘Gisteren zei Brekelmans dat Rutte uitleg en toelichting komt geven. Die zullen waarschijnlijk gaan over wat het kabinet nog meer van plan is. Daarna is het aan de fractie om te bepalen of zij akkoord gaat met toezeggingen over beleid dat nog gaat komen. Als de VVD de kont tegen de krib blijft gooien, neemt de partij vier maanden voor de verkiezingen van de Provinciale Staten een groot risico.’

Waarom voelt de VVD zo’n druk om zich op dit onderwerp te profileren? De partij valt het beleid van zijn eigen staatssecretaris af.

‘Misschien heeft de partij geleerd van de vorige kabinetsperiode. Ook toen speelde dit onderwerp hoog op, waarbij de diezelfde partijen de VVD voor het blok zetten om een deal over een generaal pardon te sluiten. Uiteraard kreeg de VVD daar dingen voor terug, maar nu zal zij meer willen door zo lang mogelijk te onderhandelen.

‘De VVD weet dat deze partijen elkaar niet los kunnen laten. Het land heeft te maken met een oorlog op het continent, een energiecrisis, een klimaatcrisis. Je kunt dan geen modderfiguur slaan door op asielzoekers een kabinet te laten vallen.’

Als de coalitie hierover geen overeenstemming sluit, is Van der Burgs zwaar onderhandelde akkoord met gemeenten en provincies ook weinig waard. Zou de staatssecretaris zelf af en toe moedeloos van zijn baan worden?

‘Die indruk heb ik niet. Maandagmiddag, voor aanvang van het debat over zijn begroting, zei hij dat het weinig oplost als hij vertrekt. Iemand anders zou immers voor dezelfde uitdagingen staan.

‘Bovendien kan het vertrek van een bewindspersoon een onvoorspelbare dynamiek op gang brengen. De klassieke scheiding op dit onderwerp is toch CDA-VVD en D66-ChristenUnie, waarbij het CDA een vleugel heeft die naar het andere kamp leunt. Op zichzelf vervult Van der Burg juist een goede brugfunctie tussen de VVD en de andere partijen.’