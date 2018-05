Mark Rutte heeft vertrouwen in de huidige premier van Sint Maarten, maar vindt wel dat het eiland de strijd tegen corruptie serieus moet nemen

Mark Rutte komt aan op Sint Maarten. Foto ANP

Nederland besteedt de komende jaren in totaal 550 miljoen euro, twee keer de jaarbegroting van Sint Maarten, aan hulp voor herstel. ‘Het is niet aan de Nederlandse belastingbetaler uit te leggen dat je zo veel geld geeft als daar niet voldoende garanties voor een juiste besteding tegenover staan’, aldus Rutte.

Op Sint Maarten bestaat kritiek op het feit dat het maanden heeft geduurd voordat de grote Nederlandse hulp echt op gang kwam. Het nieuwe orkaanseizoen staat voor de deur, terwijl naar schatting een kwart van de huizen op het eiland nog onvoldoende is hersteld en zelfs bij een veel lichtere tropische storm forse nieuwe schade kan krijgen.

Laag tempo

Rutte, die bij zijn bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten in gezelschap was van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties, deelt die kritiek niet. Volgens Knops ligt juist bij de lokale overheid en regering van Sint Maarten ‘het tempo te laag’. Ook heeft Nederland volgens hem bij de bestuurders van het eiland te vaak een gebrek aan ‘commitment en medewerking’ geconstateerd.

Op Sint Maarten is maanden geruzied over de voorwaarden die Nederland aan de hulp heeft gesteld. Uiteindelijk stemde de politiek in met de oprichting van een Integriteitskamer en met Nederlands toezicht op de bewaking van de grenzen. Maar ondertussen sneuvelde het Sint Maartense kabinet en werden nieuwe verkiezingen georganiseerd. ‘Een bizarre wending’, aldus Rutte.

Volgens de Nederlandse premier is het de komende maanden van het orkaanseizoen vooral van belang om voor de bevolking van Sint Maarten voldoende veilige opvangplaatsen te garanderen. Of dat inderdaad het geval zal zijn, is nog onduidelijk, blijkt uit een rondgang over het eiland door de Volkskrant.

Zo kent de wijk Dutch Quarter, die door Irma zwaar is getroffen, een ‘community centre’ dat als opvangplek dienst kan doen. Maar vorig jaar tijdens Irma bleek, zo vertelt Christine Hodge die het centrum beheert, dat de opvang zelfs binnenin flinke last had van regen- en modderstromen. De Wereldbank, die het grootste deel van de besteding van de Nederlandse hulp voor rekening neemt, zegt dergelijke mankementen nu aan te pakken.

Premier Mark Rutte arriveert op Sint Maarten voor bezoek aan wederopbouwlocaties en de haven. Foto ANP

Opvanghuizen

‘Ik heb voorlopig nog meer vragen dan antwoorden’, aldus Christine Hodge. ‘Vorig jaar waren tijdens Irma de opvanghuizen nog gesloten. Wil de overheid dat ook dit jaar doen? De meeste huizen van de mensen hier in de wijk zijn te zwak om de bewoners daar te laten blijven tijdens een mogelijk nieuwe orkaan. Ik kan alleen maar hopen dat het allemaal goed gaat.’

Premier Rutte zegt ‘vertrouwen’ te hebben in de huidige premier van Sint Maarten, Leona Marlin-Romeo. In de samenwerking met haar en haar ministers, zo liet Rutte merken, kan mogelijk een einde komen aan de slechte relatie die de afgelopen vijftien jaar tussen Den Haag en de bestuurders in Philipsburg heeft bestaan.

De Nederlandse premier heeft daarbij tijdens zijn korte bezoek nog eens onderstreept dat ‘het autonome land’ Sint Maarten niet in alles een beroep op Nederland kan doen. De 550 miljoen euro aan hulp alleen zullen voor de wederopbouw niet voldoende zijn, aldus Rutte. ‘Sint Maarten zal zelf ook een hoop moeten betalen.’