Mark Rutte ging op reis en nam mee terug: vier leguanen uit Sint Maarten

Een Antilliaanse leguaan Foto RV

Rutte bracht de afgelopen dagen een bezoek aan de Nederlandse Antillen. Voor Diergaarde Blijdorp kwam dit uiterst gelegen: de Rotterdamse dierentuin wilde vier Antilliaanse leguanen uit het gebied adopteren, maar dit bleek nog niet zo makkelijk.

Eerst was er orkaan Irma, vervolgens wilde een vervoerder de beesten plots niet meenemen en ook poging drie dreigde te mislukken door weigerende vluchtmaatschappijen. Maar gelukkig was daar Rutte. ‘De directeur van Blijdorp zat met zijn handen in het haar en belde ons op’, zegt zijn woordvoerder. ‘Hij vroeg of de dieren met het regeringsvliegtuig meekonden.’

Zo geschiedde. De beesten werden van Sint Eustatius naar Sint Maarten gevlogen en wisten vervolgens een plekje te bemachtigen in het speciale vliegtuig. ‘Op de bank in de vergaderruimte’, weet Tim van Wagensveld die voor Ravon, een onderzoeksorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen, het Caribisch-Nederlands gebied coördineert.

Nee, de beesten lagen niet prinsheerlijk op het regeringspluche, maar werden vervoerd in donkere kisten – ‘zo blijven ze rustig’ – die op de bank waren vastgesnoerd. Een verzorger van Blijdorp was mee om de conditie van de leguanen in de gaten te houden.

Met uitsterven bedreigd

Reden van hun oversteek naar Nederland is dat de Antilliaanse leguaan met uitsterven wordt bedreigd. Dit komt vooral door de groene leguaan, die zijn kleinere soortgenoot met gemak uit zijn territorium kan verdrijven. Zodoende zijn er nog maar enkele honderden inheemse leguanen op Sint Eustatius te vinden. Drie Europese dierentuinen, waaronder Blijdorp, springen te hulp door fokprogramma’s op te zetten.

Voordat de leguanen in Sint Eustatius konden worden gevangen, moesten de nodige afspraken met de lokale regering worden gemaakt. Hier ging twee jaar overheen. Toen kon Tim van Wagensveld eindelijk aan de slag. ‘Ze leven voornamelijk in bomen, dus om ze eruit te krijgen heb je een hengel met een lus nodig. Als je er niet bij kunt, moet je in de boom klimmen.’ Ja, het is best een ‘Freek Vonk-achtige levensstijl’, voegt hij er lachend aan toe.

Voortplanten

Inmiddels zijn de vier reptielen ‘goed en wel’ gearriveerd in hun nieuwe Rotterdamse verblijf, waar ze de eerste maanden achter de schermen kunnen acclimatiseren. Later dit jaar worden ze overgeplaatst naar een nog in aanbouw zijnd natuurbehoudscentrum, dat open is voor bezoekers.

Daar rest hun een belangrijke taak: voortplanten. In het wild heeft het leguanenmannetje een harem. In Blijdorp zal dit lastiger zijn. Maar met vijf dieren – er was al één leguaan aanwezig – wordt gehoopt op tientallen nieuwelingen binnen afzienbare tijd. De bedoeling is dat die over een paar jaar worden uitgezet in hun natuurlijke leefomgeving.

Of het regeringsvliegtuig vaker zal worden ingezet om dieren te vervoeren? Daar kan de woordvoerder van Rutte kort over zijn: nee. ‘Dit was een ongebruikelijke situatie.’