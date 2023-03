Marionet of poppenspeler: wat kan Li Qiang als premier van China naast de grote leider Xi?

Li Qiang (tweede van links) in gesprek met president Xi Jinping dinsdag tijdens het Volkscongres in Beijing. Beeld AP

Een pragmatische, liberale en doortastende politicus: dat zijn de vaste beschrijvingen van Li Qiang, de nieuwe premier van China. De voormalige partijchef van Shanghai is een vertrouweling van Xi Jinping, maar ook een pleitbezorger van ondernemers. Hij haalde autobedrijf Tesla naar China, hij was verantwoordelijk voor Shanghais technologiebeurs, en pleitte ooit zelfs in een interview voor een ‘kleine overheid’.

Li’s aanstelling tot premier, die zaterdag op het Volkscongres werd bevestigd, lijkt goed nieuws voor privéondernemers in China die na jaren van zerocovidbeleid en overheidsingrijpen een opsteker kunnen gebruiken. Maar de vraag is of Li (63) veel invloed op het beleid kan uitoefenen. Onder Xi Jinping is het Chinese premierschap uitgehold, en bij de lockdown van Shanghai heeft Li Qiang laten zien dat hij zijn pragmatische en liberale inborst zo aan de kant schuift als leider Xi dat wil.

Over de auteur Leen Vervaeke is correspondent China. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.

Li dankt zijn premierschap aan zijn banden met Xi, maar staat ook bekend als een bekwaam bestuurder, die makkelijk communiceert met privé- en staatsbedrijven en binnen- en buitenlandse investeerders. Hij bekleedde nooit eerder een nationale regeringsfunctie – ongebruikelijk voor een premier in China – maar was partijbaas in Zhejiang, Jiangsu en Shanghai, drie economische krachtpatsers in China, elk met een bruto binnenlands product vergelijkbaar met Europese landen.

Wapenfeiten

In Shanghai kwam hij op voor het bedrijfsleven, met de ‘gigafactory’ van Tesla en de techbeurs Star Market als grootste wapenfeiten. In tegenstelling tot andere Chinese politici, die hun gesprekken altijd met citaten van Xi beginnen, sloeg Li die formaliteiten over en begon hij meteen over zaken, vertelde een internationale investeerder aan The Wall Street Journal. ‘Het toont dat hij zelfverzekerd is over zijn relatie met Xi’, aldus de investeerder. ‘Hij is niet een typisch Chinese politicus.’

Li’s reputatie kreeg een klap toen Shanghai eind maart 2022 in lockdown ging. Zo’n 25 miljoen inwoners zaten minstens twee maanden opgesloten in hun woning, sommigen met haperende voedselvoorziening. De economie kelderde naar beneden. Tot dan toe had Li in Shanghai een zachter covidbeleid gevoerd en hij probeerde westerse mRNA-vaccins goedgekeurd te krijgen. Maar toen van hogerhand orders voor strikte zerocovidhandhaving kwamen, bond hij in om zijn loyaliteit aan Xi te bewijzen.

De banden tussen Xi en Li dateren uit 2004. Li was partijbaas in Wenzhou, een industriestad in Zhejiang, waar Xi provinciaal partijleider was. Li riep in Wenzhou met een groots gebaar – in een stadion met zesduizend ambtenaren – een ‘efficiëntierevolutie’ uit en organiseerde een conferentie om investeringen uit de Chinese diaspora aan te trekken. Hij liet zich door Xi tot voorbeeld stellen als een politicus die initiatief durfde te nemen, en tegelijk netjes binnen de partijlijnen bleef.

Slaapkamer in regeringsgebouw

Xi stelde Li Qiang aan tot chef-staf en werkte drie jaar nauw met hem samen. Li had een slaapkamer in Xi’s regeringsgebouw, waar hij verbleef als zijn baas moest overwerken. Toen Xi in 2013 president van China werd, kwam Li’s carrière in een stroomversnelling: hij werd partijvoorzitter van Zhejiang, Jiangsu en ten slotte Shanghai, een springplank naar de nationale politiek. Veel van Xi’s trouwste aanhangers stammen uit zijn tijd in Zhejiang: ze staan bekend als de Zhejiang Clan.

Als premier wacht Li Qiang een zware taak. De Chinese economie is er slecht aan toe, als gevolg van het zerocovidbeleid, maar ook door structurele problemen zoals de afhankelijkheid van vastgoed en investeringen, demografische veranderingen en geopolitieke concurrentie met de Verenigde Staten. Li moet het vertrouwen van privéondernemers herstellen, terwijl Xi dat heeft ondermijnd met heftige overheidsingrepen in de economie.

De vraag is ook hoeveel ruimte Li Qiang zal krijgen. Traditioneel verdelen de Chinese president en premier de taken, met ideologie, veiligheid en benoemingen voor de president, en financiën en economie voor de premier. Maar onder Xi zijn alle bevoegdheden naar de president toegetrokken. Vertrekkend premier Li Keqiang, die met zijn hervormingsagenda tegen Xi inging, werd compleet gemarginaliseerd.

Speelruimte

Als trouwe vazal van Xi kan Li Qiang meer vertrouwen krijgen, en meer speelruimte binnen Xi’s uitgezette lijnen. Hij kan een soort tussenpersoon worden, die tussen Xi en het bedrijfsleven bemiddelt, en privéondernemingen helpt te navigeren onder het machtige partij- en staatsapparaat van Xi.

‘Privébedrijven zijn niet vermorzeld onder Xi Jinping, maar ze moet weten wat oké is en wat niet’, zegt Nis Grünberg, politiek analist van de Duitse denktank Merics. ‘Ik denk dat Li Qiang daar goed in kan zijn: hij weet wat het politieke kader is voor bedrijven, maar ook hoe hij die kan steunen. Hij weet wat zijn baas wil, maar is ook goed in het managen van bedrijven. Hij zal waarschijnlijk een zichtbaarder premier zijn dan Li Keqiang, omdat hij niet probeert tegen de stroom in te zwemmen.’