Marioepol volledig omringd door Russen, parachutisten geland in Charkiv: dit gebeurde afgelopen nacht

Een gewonde man wordt na een aanslag in Marioepol naar het ziekenhuis gebracht. Op meerdere plekken vonden dinsdag explosies en beschietingen plaats, waaronder in de havenstad. Beeld AP

• De Oekraïense stad Marioepol is volledig omringd door Russische troepen. Het Britse ministerie van Defensie meldt dit op basis van informatie van inlichtingendiensten. Ook Charkiv, de op één na grootste stad in het land, en Cherson, in het zuiden, zijn omsingeld.

• In Charkiv landden woensdagochtend Russische parachutisten, meldde het Oekraïense leger. Ook werd de stad weer bestookt door raketaanvallen, nadat er een dag eerder zeker elf mensen om het leven waren gekomen.

• Ook de stad Zhytomyr is volgens het Oekraïense persbureau Unian dinsdagavond getroffen door Russische luchtaanvallen. Hierbij zouden meerdere doden zijn gevallen. Volgens persbureau Reuters meldde een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken het bombardement via de app Telegram.

• Een groot Russisch legerkonvooi dat onderweg is naar Kyiv, is ‘vertraagd’, aldus Groot-Brittannië. Volgens een bron binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie zou het zelfs ‘volledig’ stilstaan, meldt The Guardian.

• Europa en Canada besloten er al eerder toe, maar nu gaan ook de Verenigde Staten het luchtruim sluiten voor Russische vliegtuigen. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden aangekondigd tijdens zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak. Lees hier meer over die toespraak, waarin Biden de Russische president Vladimir Poetin meerdere keren ‘een dictator’ noemde.

Onderhandelingen en overleg

• Vandaag zouden nieuwe onderhandelingen plaatsvinden tussen Rusland en Oekraïne, maar het is onduidelijk of die nog doorgaan. Rusland ‘ziet geen verlangen aan de kant van Oekraïne’ om een oplossing te vinden voor het conflict tussen de landen. Dat vertelde Gennadi Gatilov, de Russische VN-ambassadeur dinsdagavond.

• Ook vindt vandaag een spoedberaad plaats van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) dat namens de VN over de nucleaire activiteiten waakt.

Sancties

• De EU heeft besloten om zeven Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem Swift. Bloomberg bericht dat de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten daartoe overeen zijn gekomen. Sommige landen, waaronder Polen, zouden meer banken hebben willen treffen. Een bank die deels in handen is van het Russische gasbedrijf Gazprom valt bijvoorbeeld nog buiten de sancties.

• Technologieconcern Apple stopt met de verkoop van al zijn producten in Rusland, zoals bijvoorbeeld iPhones, vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook stopt het Amerikaanse bedrijf met de export naar Rusland.

• Twitter zal zich voegen naar de Europese sancties tegen de Russische staatsmedia RT en Sputnik. ‘De sancties van de Europese Unie zullen ons er waarschijnlijk legaal toe verplichten om bepaalde content in de lidstaten van de EU achter te houden’, aldus het bedrijf in een verklaring.

• De Britse regering gaat Belarus straffen voor de steun aan de Russische invasie in Oekraïne. Londen legt om te beginnen sancties op aan vier hoge defensiefunctionarissen, onder wie de chef van de generale staf. Ook twee militaire ondernemingen worden aangepakt.

• De Russische beurs blijft vandaag voor de derde opeenvolgende dag gesloten.

Vervolging

• Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag buigt zich volgende week over de oorlog in Oekraïne. Dat heeft toprechter Joan Donoghue gisteravond bekendgemaakt.

Vluchtelingen

• Noodhulpteams van Artsen zonder Grenzen zijn ter plaatse in de grensgebieden tussen Oekraïne en haar buurlanden om vluchtelingen op te vangen. ‘We zien dat de mensen angstig en uitgeput zijn, sommigen met kinderen van 25 dagen oud. Veel van hen hebben uren in de vrieskou gestaan voordat ze werden toegelaten’, schreef de hulporganisatie gisteren over de situatie bij de Poolse grens.