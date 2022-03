Marioepol krijgt nog steeds de volle laag; na bombardementen ook felle straatgevechten

Pro-Russische troepen aan de rand van de belegerde stad Marioepol. Beeld Alexander Ermochenko / Reuters

Ondanks de aanhoudende gevechten gaan ook de vredesonderhandelingen verder, onder meer onder leiding van Turkije. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, liet zich daarover heel voorzichtig uit. Volgens hem waren Rusland en Oekraïne ‘iets dichter bij een overeenkomst op enkele kritieke onderwerpen’. Hij had zelfs hoop op een staakt-het-vuren.

De Oekraïense president Zelenski is ook in het weekeinde weer onvermoeibaar bezig geweest de Oekraïense zaak te bepleiten. Zelenski zal dat binnenkort ook in Nederland doen. Via een videoverbinding zal hij de Tweede Kamer toespreken, meldt De Telegraaf. Volgens de krant is het idee door de Oekraïense ambassadeur voorgelegd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Wanneer Zelenski de Kamer zal toespreken is nog niet bekend. De Oekraïense president heeft sinds de Russische invasie al tal van parlementen toegesproken, waaronder die van Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de EU.

Zelenski wordt steeds harder in zijn woorden tegen Poetin, die hij van oorlogsmisdaden beschuldigt. ‘Hoe meer terreur de Russen gebruiken tegen Oekraïne, des te zwaarder zullen straks de consequenties zijn.’ In een interview met CNN zei hij dat hij desondanks wilde onderhandelen: ‘Ik ben bereid tot onderhandelingen met Poetin, maar als die mislukken, hebben we een Derde Wereldoorlog.’

Corridor

Tussen de gevechten door slaagden zaterdag ruim vierduizend mensen erin Marioepol via een ‘humanitaire corridor’ te ontvluchten. De afgelopen weken zouden in totaal zo’n veertigduizend mensen de omsingelde stad hebben verlaten, amper 10 procent van de bevolking. Dat zou betekenen dat nog rond 400 duizend mensen in schuilkelders onder kapotgeschoten gebouwen zitten, verstoken van voedsel, water, medicijnen, stroom en telefoon.

Zaterdag en zondag werden uit zeven belegerde plaatsen in Oekraïne in totaal zesduizend mensen geëvacueerd, waaronder de vierduizend uit Marioepol. Zij mochten vertrekken via de ‘veilige’ corridors die zelden veilig blijken omdat ze onder vuur komen te liggen. In heel Oekraïne zijn daarom tot en met zaterdag pas 190 duizend mensen via dit soort corridors in veiligheid gebracht. In Marioepol alleen al zou minimaal de helft van de bevolking willen vertrekken, ruim 200 duizend mensen. Door de Russische beschietingen is een dergelijke massa-exodus onmogelijk.

Het aantal van 190 duizend valt in het niet bij het totaal van 10 miljoen Oekraïners dat volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al door de oorlog ontheemd is geraakt. Van die 10 miljoen zijn er volgens de VN inmiddels ongeveer 3,5 miljoen naar het buitenland gevlucht.

Gesneuveld

Russische grondtroepen hebben ook afgelopen weekeinde nauwelijks terrein gewonnen. ‘De frontlinie is praktisch bevroren’, zei Oleksi Arestovitsj, adviseur van president Volodimir Zelenski. Het Russische leger zou in de maand die de oorlog nu duurt al ongekend grote hoeveelheden materieel en manschappen hebben verloren. Volgens Oekraïne heeft Rusland ruim 14 duizend man verloren, Rusland zelf houdt het op vijfhonderd gesneuvelde militairen, en westerse waarnemers zeggen dat het er zelfs volgens de meest conservatieve schattingen ‘duizenden’ zijn.

Russische troepen beperken zich daarom op de meeste plaatsen liever tot luchtbombardementen, artilleriebeschietingen en raketaanvallen. Ook Marioepol werd zo weer onder vuur genomen van het land, uit de lucht en ook vanaf het water, waar Russische oorlogsschepen raketten afvuurden op de stad. Daarbij werd zondag een kunstacademie getroffen waar vierhonderd mensen hun toevlucht zouden hebben gezocht. Of en hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen was niet na te gaan. Woensdag was in Marioepol al een theater gebombardeerd waarin zich meer dan duizend mensen zouden hebben bevonden. De meesten zouden dat bombardement in de kelders hebben overleefd.

In de stad Mykolajiv werd dit weekeinde een Oekraïense legerbasis getroffen. Volgens Oekraïense bronnen zijn daarbij zeker veertig mariniers omgekomen, maar mogelijk ligt het slachtoffertal veel hoger. Niet ver van Mykolajiv werd bovendien een wapendepot getroffen. Bij deze aanval zou Rusland voor het eerst gebruik hebben gemaakt van een ‘hypersonische’ raket, die vele malen sneller dan het geluid kan vliegen.

Belarus

In de omringende landen neemt het effect van de oorlog toe. In de Poolse grensplaats Korozczcyn blokkeerden demonstranten zondag de weg, waardoor er een file van veertig kilometer ontstond. De demonstranten, Polen en Oekraïners, pleiten voor een totaal embargo op handel met Rusland en zijn bondgenoot Belarus.

In Slowakije zijn de eerste Patriot-raketten gearriveerd die het Navo-buurland van Oekraïne waren toegezegd. Patriot-installaties moeten het Slowaakse luchtruim gaan beschermen. De installaties zullen worden bemand door Duitse en Nederlandse militairen. Paus Franciscus noemde zondag de gevechten in Oekraïne ‘weerzinwekkend’ en ‘een zinloze moordpartij’. ‘Hiervoor bestaat geen rechtvaardiging’, aldus de paus, die sprak voor een menigte van dertigduizend mensen op het Sint-Pietersplein in Rome.