Mario Draghi’s tweede – en definitieve – ontslag als premier van Italië donderdag verwacht

Draghi daagde het parlement in een strenge speech uit om een nieuw pact te sluiten: ‘Jullie zijn geen antwoord verschuldigd aan mij, maar aan de Italianen’. Beeld Getty Images

‘Zijn jullie klaar om het vertrouwenspact te herstellen?’, donderde Mario Draghi woensdagochtend door de Italiaanse senaatszaal. Nee, bleek het antwoord van coalitiepartners Vijfsterrenbeweging, Lega en Forza Italia tien uur later te luiden, toen zij de vertrouwensstemming boycotten. Terwijl de stemming nog bezig was, verliet Draghi de zaal al. Naar verwachting dient hij donderdag voor de tweede keer in zes dagen tijd zijn ontslag in bij de president.

De stemming vormde het sluitstuk van een week politieke onzekerheid. De crisis verliep, zelfs naar de maatstaven van de Italiaanse politiek, waarin enige chaos nooit ontbreekt, extreem onvoorspelbaar. Het drama begon afgelopen donderdag, toen de Vijfsterrenbeweging wegliep tijdens een vertrouwensstemming.

Draghi constateerde vervolgens dat hij zijn ‘meerderheid van nationale eenheid’ kwijt was. Want al beschikte hij nog altijd over een numerieke meerderheid, hij vond dat hij als onverkozen premier te weinig draagvlak had zonder de Vijfsterrenbeweging. Dat was de grootste partij bij de verkiezingen van 2018, al viel de beweging sindsdien in verschillende stukken uiteen.

President Sergio Mattarella accepteerde het aanvankelijke ontslag niet en verzocht Draghi een lijmpoging te ondernemen. In de dagen erna kwam er een campagne op gang om de oud-president van de Europese Centrale Bank van gedachten te doen veranderen.

Zo’n 1.600 Italiaanse burgemeesters tekenden een brief waarin ze Draghi opriepen om aan te blijven. Ook ondernemers en werkgeversorganisaties schaarden zich achter de oproep, vrezend voor chaos en economische neergang bij het vertrek van de internationaal geliefde premier.

Loyaliteitseis

Draghi bleek gevoelig voor de oproep, die hij woensdagochtend zelf bestempelde als een ‘ongekende mobilisatie, onmogelijk te negeren’. De premier daagde het parlement in een strenge speech uit om een nieuw pact te sluiten en legde zo de bal bij de partijen, net als de schuld voor een eventuele val van de regering: ‘Ik ben er. Jullie zijn geen antwoord verschuldigd aan mij, maar aan de Italianen.’

Hij eiste loyaliteit op meerdere beleidspunten, zonder te zinspelen op compromissen. Daarop stelde de Vijfsterrenbeweging vast dat de premier niet van plan was tegemoet te komen aan haar eerdere zorgen, die vooral het sociaal beleid betroffen, en weigerde zij net als vorige week om mee te stemmen.

In zijn speech vroeg Draghi ook loyaliteit op punten die bij de achterban van de Lega gevoelig liggen, zoals de concurrentiewet voor taxichauffeurs. Toch liet zowel Lega als Forza Italia woensdagmiddag weten door te willen, zij het slechts in een coalitie zonder de Vijfsterrenbeweging.

Die optie heeft Draghi altijd uitgesloten, en zo ook woensdag. Daarop besloten ook de rechtse partijen zich te onthouden van stemming. De senaat nam de vertrouwensresolutie weliswaar aan, maar slechts met 95 van de 321 stemmen: 188 senatoren stemden niet.

Daarmee kwam de premier niet in de buurt van de ‘zo breed mogelijke meerderheid’ waar hij woensdagochtend hard naar op zoek was. Na Draghi’s langste politieke dag lijkt er dus nog maar één mogelijkheid over: hij gaat donderdagochtend andermaal op bezoek bij de president, naar ieders verwachting om nu echt afscheid te nemen van het premierschap.

Eurocommissaris Paolo Gentiloni, tevens lid van de altijd aan Draghi trouw gebleven Partito Democratico, reageerde woensdagavond al op de ontwikkelingen. ‘Dit onverantwoordelijke gedrag kan een perfect storm uitlokken. Er wachten ons moeilijke maanden, maar we zijn een sterk land.’ De beurs van Milaan sloot woensdagavond, nog voor de vertrouwensstemming begon, in het rood vanwege Draghi's dreigende vertrek.

Als Draghi donderdag inderdaad zijn ontslag indient, is het woord aan president Mattarella. Een nieuwe afwijzing van het ontslag lijkt niet waarschijnlijk. Wel zou hij nog een ander de opdracht kunnen geven een overgangsregering te vormen.

Toch lijkt het steeds waarschijnlijker dat er vervroegde parlementsverkiezingen komen, iets waartoe meerdere partijleiders woensdagavond al opriepen. Er zouden komend voorjaar verkiezingen zijn, nu volgen ze mogelijk al begin oktober.