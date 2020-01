Mariniers definitief niet naar Vlissingen, kabinet steggelt nog over compensatie voor Zeeland

Mariniers oefenen in mei 2018 op het strand van Vlissingen, waar een nieuwe kazerne zou komen. Dat plan gaat nu definitief niet door. Beeld Raymond Rutting

Het kabinet moet het nog eens worden over compenserende investeringen in Zeeland. Wanneer dat besluit valt, is nog niet bekend.

Alle Hens, het commandantenoverleg van het korps mariniers, zou vorige week vrijdag al op de kazerne in Doorn door vice-admiraal Rob Kramer op de hoogte worden gesteld van de verhuizing. Dat overleg werd afgeblazen omdat CDA en VVD in de ministerraad ongelukkig bleven met de compensatie die Zeeland zou krijgen in ruil voor de gebroken belofte de mariniers in Vlissingen te huisvesten. Met name vicepremier Hugo de Jonge (CDA) zou zich hebben verzet. Hij is Zeeuw van geboorte en partijgenoot van Hans Hillen en Karla Peijs, die in 2011 samen aan de wieg stonden van het plan in Vlissingen de Michiel Adriaansz de Ruyterkazerne te bouwen.

Ook zou volgens CDA en VVD onvoldoende met de provincie, de stad Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen zijn overlegd. Die instanties stuurden woensdag een gezamenlijke brief naar staatssecretaris Barbara Visser van Defensie waarin zij hun teleurstelling kenbaar maken. Ze schrijven dat ze zich niet kunnen voorstellen ‘dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking in voorbereiding is’.

Grote druk

De druk om tot een besluit te komen was groot. De mariniers zijn nu gehuisvest bij Doorn. Die kazerne is zwaar verouderd en volledig uitgewoond; afgelopen zomer werd de keuken om hygiënische redenen gesloten. De gemeente Doorn wil woningen bouwen op de grond van de kazerne en wacht al jaren op de sloop van de Van Braam Houckgeestkazerne.

De komst van de mariniers was deels bedoeld als compensatie voor de vele overheidsdiensten die sinds het begin van deze eeuw Zeeland hebben verlaten. Volgens Zeeland zelf gaat het daarbij om 1.600 ‘hoogwaardige arbeidsplaatsen’. De afgelopen jaren werden voorbereidingen getroffen: land werd onteigend, grond is gesaneerd, een camping verplaatst, er waren gedwongen verhuizingen.

Bij de mariniers zelf riep de verhuizing veel verzet op. De kazerne zou niet fit for purpose zijn omdat er amper met helikopters kan worden geoefend, rupsvoertuigen niet overdekt kunnen worden gestald, er te weinig slaapplaatsen komen en veel schietoefeningen nog steeds op de Veluwe of bij Bergen op Zoom zouden moeten plaatsvinden, omdat de schietbaan ter plekke niet voldoende mogelijkheden zou krijgen.

Uitstroom

Minstens zo belangrijk, zo bleek ook bij een hoorzitting in de Tweede Kamer vorig jaar, was dat de mariniers om sociale en praktische redenen niet naar Zeeland wilden. Ze hebben partners met een baan en een sociaal netwerk rond de kazerne. Brigadegeneraal Jeff Mac Mootry voorspelde dat de helft van de mariniers mogelijk het korps zou verlaten. Een vorig jaar door Defensie uitgevoerd onderzoek wees uit dat inderdaad veel mariniers voortijdig het korps verlaten. Volgens staatssecretaris Visser geldt dit echter ook voor andere onderdelen van de krijgsmacht. Een enquête van de vakbonden wees uit dat 85,8 procent ‘zeker niet’ naar Zeeland zou verhuizen. Zeeland zette het afgelopen jaar een uitgebreid charmeoffensief in om de mariniers alsnog te overtuigen van de kwaliteiten van de provincie.

De compensatie voor Zeeland zou kunnen bestaan uit een gedeelde kazerne voor douane, marechaussee, marine en Navo-troepen op doorreis. Met het oog op de Brexit worden 750 extra douaniers opgeleid. Het alternatief zal naar verwachting minder omvangrijk zijn dan de marinierskazerne, waarvoor 291 miljoen euro was gereserveerd en die plaats moest bieden aan 1.800 manschappen.