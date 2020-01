Marine verwelkomt nu ook vrouwen in onderzeeërs

Onderzeeboot Hr. Ms. Bruinvis. Beeld ANP

Het was het laatste onderdeel van Defensie waar vrouwen nog niet welkom waren: de onderzeeboten. De Koninklijke Marine hield het afgelopen jaar een proef met onderzeeërs waar een gemengd team aan boord was. Het bleek een succes. Vanaf nu staan de vacatures voor bemanningsleden in een onderzeeboot dan ook open voor zowel mannen als vrouwen.

Waarom dit mannenbolwerk pas nu is geslecht? ‘We zijn ooit begonnen met alleen mannen aan boord van onderzeeërs en we zaten vast aan oude, officiële regels. Die stellen dat bepaalde voorzieningen voor mannen en vrouwen gescheiden moeten worden. Dat kan niet op de huidige onderzeeërs’, zegt chef staf Erwin Ruijsink van de Koninklijke Marine. Canada en Australië voeren al eerder met gemengde onderzeeboten. Het scheiden van voorzieningen bleek niet bevorderlijk te zijn voor het teamverband. ‘Het werkt gewoon niet als je maar drie douches hebt en je reserveert er één voor een vrouw’, legt Ruijsink uit.

Op basis van de proef werden er in de Nederlandse onderzeeboten slechts kleine aanpassingen gedaan. ‘Eerst was er alleen een douchegordijn, nu zit er een deur met een slot. Ook hangen er op tactische plekken gordijnen, zodat we ons snel kunnen omkleden’, zegt Marieke van Dijk, korporaal technische dienst. Zij was een van de zes vrouwen die deelnamen aan de proef met een gemengde bemanning.

Professionaliteit

Volgens Van Dijk reageerden de mannen goed op haar komst. De mannen en de vrouwen, die overigens precies hetzelfde opleidingstraject doorliepen, werden volgens haar gelijk behandeld. Op de boten boven water zijn er wel gescheiden ruimtes voor mannen en vrouwen. ‘Ik merkte in de onderzeeboot dat het juist extra goed is voor het teamverband als je constant in dezelfde ruimte bent.’

Ruijsink beaamt dit: ‘In een onderzeeboot staat iedereen, letterlijk en figuurlijk, constant onder druk. Het maakt dan niet uit of je man of vrouw bent, je moet gewoon je professionaliteit laten zien. Als je dat doet, hoor je bij het team.’ Volgens Ruijsink heeft de samenwerking tussen mannen en vrouwen enkele bijkomende voordelen. Er ontstaan ‘andere inzichten en nieuwe ideeën’, door de verschillende karakters. ‘En het taalgebruik wordt wat vriendelijker. Je weet hoe dat af en toe gaat met alleen maar mannen.’