Marine Le Pen verzoent zich met haar vader Jean-Marie ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag

De 90-jarige patriarch van de familie die al decennia lang de rechts-nationalistische flank van de Franse politiek domineert dreigde zelfs het erelidmaatschap van zijn partij kwijt te raken, maar daar stak de rechter een stokje voor. Wel moest hij toezien hoe het Front National door zijn dochter Marine werd omgedoopt tot het braver klinkende Rassemblement National.

Sinds zij in 2011 de leiding van de partij overnam probeerde Marine Le Pen af te komen van het racistische en antisemitische imago dat haar vader het Front National had bezorgd. In 2015 zette ze hem zelfs uit de partij wegens zijn anti-semitische uitspraken en het goedpraten van het bewind van maarschalk Pétain die in de Tweede Wereldoorlog met nazi-Duitsland collaboreerde.

Met het omdopen van de partij hoopte Marine Le Pen voorgoed af te rekenen met de politieke erfenis van haar vader na haar nederlaag tegen Emmanuel Macron bij de presidentsverkiezingen. De ‘Menhir’, zoals de oude Le Pen wordt genoemd, noemde het een ‘politieke moord’ en een ‘kolossale blunder’. ‘Front National is een merk waarmee mensen zich identificeren. Het is heel moeilijk een nieuw merk op te bouwen, daar is zeker twintig jaar voor nodig’, zei hij dit jaar tegen de Volkskrant.

De afgelopen weken bracht Le Pen in het ziekenhuis door. Hij werd opgenomen op 12 juni, de dag dat hij voor de rechter moest verschijnen wegens uitspraken die hij vorig jaar deed naar aanleiding van de begrafenis van een politieagent die vorig jaar bij een aanslag in Parijs werd gedood. Volgens Le Pen was de begrafenis niet een eerbetoon voor de politieagent, maar een ‘verheerlijking’ van het homohuwelijk. Hij zei ‘geschokt’ te zijn door de toespraak die de partner van de politieagent tijdens de plechtigheid hield.

Eind deze week werd Le Pen uit het ziekenhuis ontslagen, net op tijd om voor de viering van zijn verjaardag, samen met zijn politiek afgedwaalde dochter en honderden andere genodigden.