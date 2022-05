Mariken Heitman is met ‘Wormmaan’ de verrassende winnaar van de Libris Literatuurprijs

Mariken Heitman (midden) wordt gefeliciteerd door haar redacteur. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Niet het opvallendste boek, niet het leukste boek, niet het makkelijkste boek, wél een sterk en onconventioneel boek: Wormmaan van Mariken Heitman is maandagavond bekroond met de Libris Literatuurprijs 2022. Heitman wint de traditionele bronzen penning en een bedrag van 50.000 euro. Haar roman, over de manier waarop de natuur – en dus ook de mens –gevormd wordt, getuigt volgens de jury van ‘een groot intellect, psychologisch inzicht en literair meesterschap. Deze roman telt nog geen driehonderd pagina’s, maar trekt een groot mentaal panorama open.’

Het is een verrassende keuze. Op de shortlist stonden ook favorieten als Auke Hulst, met zijn bejubelde roman De Mit­sukoshi Troostbaby Company en Lisa Weeda met het hyper-actuele Aleksandra. Van die boeken waar als vanzelf dat hooggespannen Librissfeertje omheen hangt. Heitmans Wormmaan heeft dat niet zo, daarvoor is de roman te intellectueel, een beetje te stug ook. Met onderwerpen als genderfluïditeit, zaadveredeling en oer-erwten roep je de volksliefde niet direct over je af.

Bedachtzame bioloog

Als schrijver is Mariken Heitman (1983) daarbij nog vrij onbekend. Ze publiceerde een aantal korte verhalen op deFusie en De Optimist en debuteerde drie jaar geleden met De wateraap, een roman waarin gender, identiteit en biologie al belangrijke thema’s waren. In Wormmaan – haar tweede roman dus – borduurt ze hierop voort. In de hoofdrol wederom de bedachtzame bioloog Elke, die veel weg heeft van Heitman zelf.

Ondanks haar prille schrijverschap heeft Heitman al een geheel eigen, onafhankelijke stem gevonden en trekt ze zich weinig aan van verwachtingen over wat een roman zou moeten zijn (lekker leesbaar, bijvoorbeeld). Heitman kan zowel emotioneel als zakelijk schrijven, is lyrisch over de natuur en tegelijk informatief (hoe stek je een plant?). Het gaat net zo goed over identiteitskwesties als over dwergolifantjes op het eiland Flores, mystieke ervaringen staan tegenover aardse belevingen, filosofie wisselt beslommeringen van alledag af – het vormt een uitdagend geheel. ‘De lezer wordt nergens behaagd’, schrijft de jury, ‘en dat is een verademing.’

Mariken Heitman Beeld Jelmer de Haas

In feite weerspiegelt het boek op metaniveau het verlangen van het hoofdpersonage: Elke wil óók niet behagen en zou zich het liefst niets van de verwachtingen van mensen aantrekken. Ze wil niet vastgepind worden op haar sekse. Dat gaat niet zomaar. Los van het commentaar dat de buitenwereld op haar verwarrende verschijning heeft (zoals de bakker die telkens weer met sardonisch genoegen vraagt: ‘jongeman, wat mag het zijn?’) torst Elke de vrouwelijke vrouw die ze nooit is geworden altijd met zich mee. En die vrouw heeft commentaar op alles. Waarom is Elke zo moeilijk? Kan ze niet gewoon meedoen? Eens iets leuks aantrekken? Aardig glimlachen?

Het is veelzeggend dat Elke als zaadveredelaar jarenlang bezig is een pompoen bepaalde eigenschappen op te leggen – en dat dit, als dat eenmaal gelukt is, zinloos blijkt te zijn. Gedesillusioneerd vertrekt ze naar een Waddeneiland om daar met een oud erwtenras het tegenovergestelde te doen: niet veredelen maar verwilderen. Terug naar de oervorm. Het is een queeste waarin ze natuurlijk vooral naar haar eigen oervorm zoekt. Heitman vervlecht het verhaal van Elke met dat van Ra, een zonderlinge figuur die negenduizend jaar eerder landbouw introduceert in een primitieve gemeenschap. Het gewas dat Ra verbouwt is de erwtenplant die Elke wil bevrijden.

Hokjesdenken

Heitman heeft een achtergrond als bioloog en tuinder en dat is te merken. Deskundig schrijft ze over onze omgang met het ecologisch systeem: ‘Tijdens het veredelingsproces worden schimmelziektes, insecten en andere planteneters weggehouden, waardoor hun weerbaarheid overbodig wordt en uiteindelijk verdwijnt. We denken de plant te ontlasten maar maken hem afhankelijk, regelen de temperatuur en het aanbod van voedingsstoffen zodat hij zijn energie alleen nog hoeft te steken in groot en sappig groeien.’ De manier waarop Heitman dit soort passages vervolgens met het gendervraagstuk weet te verbinden is verbluffend. Volgens de jury is een originelere en meer gedurfde insteek in de Nederlandstalige literatuur niet makkelijk te vinden.

Wat Heitman met haar roman wil zeggen is dat wat we als ‘de natuur’ zien vaak juist het resultaat is van duizenden jaren ingrijpen door de mens. Zelfs iets simpels als een erwt is niet wat ‘ie ooit geweest is. Aan uitspraken over hoe de natuur iets wel of niet bedoeld heeft mag dus best getwijfeld worden. Is het de bedoeling dat de vrouw bescheiden, zorgzaam en sexy is of heeft de maatschappij haar dat opgelegd? Iedereen wordt als vanzelf gevormd door de gecultiveerde structuur waaruit hij of zij voortkomt, maar wat als die vorm je niet past? Mag je dan op zoek gaan naar verandering? Zo bevraagt Heitman het keurslijf dat Elke – maar ook haar persoonlijk – beknelt. ‘Wormmaan is een verbluffend rijke ideeënroman die lijkt te draaien rond de gedachte dat de mensheid blind is voor de eigen vormingskracht’, stelt de jury. En: ‘In een tijd waarin het hokjesdenken welig tiert, toont Wormmaan dat de beste antwoorden op het identiteitsvraagstuk zijn zoals onze identiteit zelf: meerlagig.’

Toen de jury in januari de longlist bekendmaakte klonk er kritiek: de grote literaire namen, zoals Arnon Grunberg, A.F.Th. van der Heijden, Joke van Leeuwen en Sander Kollaard waren gepasseerd. Maar met de Heitman als onverwachte winnaar kiest de jury alsnog voor grootse literatuur. Wormmaan lezen betekent: handen uit de mouwen en spitten maar. Laag na laag graven naar de kern. Dat kost moeite maar het is ook bevredigend, zoals alleen hard werken dat kan zijn. En de beloning is buitengewoon: ‘een boek dat qua vorm, inhoud en denkkracht zijn gelijke niet heeft’, aldus de jury.