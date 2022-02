Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Mariëtte Hamer zegt haar functie bij de Sociaal-Economische Raad op om het kabinet te adviseren bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Beeld ANP

Hamer zegt per april haar huidige functie bij de Sociaal-Economische Raad (SER) op. Hamer was sinds september 2014 voorzitter van dit polderoverleg, dat zij opnieuw op de kaart zette. Als regeringscommissaris moet zij het kabinet gevraagd en ongevraagd adviseren bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van Hamer wordt een actieplan verwacht om de cultuur die leidt tot dit soort gedrag te doorbreken.

De ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) maakten de benoeming dinsdagmiddag bekend. In een toelichting schrijven de bewindslieden dat het kabinet ‘meer wil doen aan bewustwording en een veilige cultuur op de werkvloer’. Dijkgraaf beoogt een cultuurverandering ‘waarbij niemand wegkijkt en waarin mensen elkaar aanspreken op verkeerd gedrag’.

De ministers verwijzen naar de recente onthullingen van #Boos over het tv-programma The Voice of Holland en de het vertrek van Overmars bij Ajax. Die laten zien ‘dat het noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren’.

Commissaris valt onder ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hamer wordt aangesteld voor een periode van drie jaar en zal vallen onder het ministerie van OCW. Voor haar SER-voorzitterschap was zij zestien jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarvoor was zij onder meer werkzaam in een beleidsfunctie op datzelfde ministerie.

Afgelopen zomer was zij enkele maanden informateur. In haar eindrappoort adviseerde zij de mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken. Uiteindelijk kwam toch een meerderheidskabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie tot stand. Bij de SER was Hamer de drijvende kracht achter de verplichting aan bedrijven voor meer vrouwen aan de top.