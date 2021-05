Mariëtte Hamer moet de kabinetsformatie in goede banen gaan leiden

SER- voorzitter Mariëtte Hamer tijdens een werkbezoek deze week. Beeld ANP

Dit bevestigen ingewijden aan de Volkskrant.

De Kamer debatteert woensdag over het eindverslag van Herman Tjeenk Willink, de vorige informateur. Hij concludeerde eind april dat er geen grote belemmeringen meer zijn voor de formatie van een nieuw meerderheidskabinet. Volgens de formatieveteraan is er een breed gedeelde wens dat het volgende kabinet gaat zorgen voor een nieuwe bestuurscultuur, meer maatschappelijk debat in de Kamer (een regeerakkoord op hoofdlijnen) en een herstel van vertrouwen in de overheid.

De nieuwe informateur Mariëtte Hamer zal naar verwachting volgende week inhoudelijke gesprekken gaan voeren met fractievoorzitters om uit te vinden hoe zij de vorming van een nieuw kabinet voor zich zien.

Opvallende keuze

Hamer is een opvallende keuze, omdat zij van PvdA-huize is. Normaliter komt de informateur uit de partij die bij de verkiezingen het grootste is geworden. Eerder waren er verkenners van VVD en D66 aangesteld, de grote winnaars van de verkiezingen. Maar die legden hun taak eind maart weer neer omdat een grote vertrouwenscrisis was uitgebroken nadat notulen over de kabinetsformatie zichtbaar waren geworden op een foto. Mede door dit debacle is gezocht naar een informateur buiten de twee partijen om.

De benoeming van Hamer is mogelijk ook een charme-offensief van VVD en D66 in de richting van de PvdA. De partij is een serieuze regeringskandidaat, omdat het een eventueel motorblok van VVD, D66 en CDA kan helpen aan een meerderheidskabinet.

Het profiel van Hamer sluit in elk geval aan bij de suggestie van haar voorganger Tjeenk Willink. Hij stelde voor dat er een nieuwe informateur komt die op afstand van de actuele politiek staat met ‘een breed sociaal-economisch profiel’. Hamer is de voorzitter van de SER, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van sociaal-economische onderwerpen. In de raad zitten vertegenwoordigers van zowel werkgeversorganisaties als vakbonden.