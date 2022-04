Mariëtte Hamer: bekentenis Johan Derksen ‘denigrerend en kwetsend’ voor slachtoffers seksueel misbruik

Johan Derksen in de studio van televisieprogramma Vandaag Inside. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

‘Ontluisterende televisie’ noemt Mariëtte Hamer het moment waarop Johan Derksen dinsdagavond bekende dat hij vijftig jaar geleden een dronken, bewusteloze vrouw heeft gepenetreerd met een kaars. ‘Een officier van justitie zou dit, technisch gezien, als verkrachting kunnen uitleggen’, aldus Derksen in het programma.

In de aflevering van Vandaag Inside werd gesproken over de nieuwe beschuldigingen tegen collega Johnny de Mol, waarop Derksen besloot over zijn eigen ‘jeugdzonde’ te vertellen. ‘Het is een heel smerig verhaal, maar dat soort dingen gebeurden’, zei de 73-jarige presentator.

Het verhaal van Derksen is volgens de regeringscommissaris ‘denigrerend en kwetsend’ voor alle mensen die ooit het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Het argument van Derksen dat het misbruik in ‘een andere tijdsgeest’ plaatsvond, is volgens Hamer onzin. ‘Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal.’

Lacherig

In een schriftelijke reactie laat Hamer weten ook het gedrag van Derksen zijn tafelgenoten bij Vandaag Inside af te keuren. Zij reageerden lacherig op de bekentenis. Collega René van der Gijp voegde er zelfs nog aan toe dat de vrouw in kwestie ‘geluk heeft gehad’ dat er geen honkbalknuppel aanwezig was. ‘Het toont aan hoe belangrijk het is dat we in Nederland een serieus gesprek gaan voeren over omgangsvormen, grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’, aldus Hamer.

Hamer hoopt dat Talpa Netwerk, de werkgever van Derksen, hem snel op het matje roept. Het bedrijf meldde woensdag geschokt te zijn door uitlatingen van Derksen en stelt zo snel mogelijk met hem in gesprek te gaan. Dat is volgens Hamer een ‘belangrijke eerste stap’. De regeringscommissaris is op dit moment niet van plan om zelf in gesprek te gaan met Talpa of Johan Derksen.

Columnist Roos Schlikker heeft inmiddels laten weten haar vaste plek als tafelgast bij Vandaag Inside te hebben opgezegd.

The Voice

Talpa raakte eerder al in opspraak door seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland. Hamer werd naar aanleiding van deze zaak benoemd tot regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het is de bedoeling dat zij de komende drie jaar een cultuurverandering teweegbrengt die een einde moet maken aan grensoverschrijdend gedrag.

Vorige week liet Hamer weten dat zij in gesprek wil met ITV Studios, het productiebedrijf achter The Voice, nadat bekend werd dat de slachtoffers zich niet durven te melden in kader van het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag en seksuele misbruik bij de talentenjacht. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een advocatenkantoor dat is ingehuurd door ITV.