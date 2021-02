Marieke Lucas Rijneveld trekt zich terug als vertaler van Amanda Gorman

Marieke Lucas Rijneveld. Beeld EPA

Rijneveld schrijft het als een ‘geweldige en eervolle opdracht’ te hebben beschouwd om Gorman te mogen vertalen, maar zegt ook begrip te hebben voor mensen die zich gekwetst voelen door het feit dat de keuze niet op een zwarte vertaler viel.

Amanda Gorman veroverde de harten van velen met de voordracht van haar gedicht The Hill We Climb op de inauguratie vorige maand van president Joe Biden in Washington. De bedoeling was dat Rijneveld eerst dit gedicht zou vertalen met een voorwoord van Oprah Winfrey. Dat zou op 30 maart verschijnen. Op 21 september zou de hele dichtbundel van Gorman in het Nederlands vertaald uitkomen bij uitgeverij Meulenhoff.

Volgens Meulenhoff was de keuze op Rijneveld gevallen vanwege de ‘persoonlijke verwantschap’ met het werk van Gorman. Rijneveld kreeg, net als Gorman, al jong internationale erkenning. Daarnaast zijn beiden ‘niet bang om zich uit te spreken’, aldus Meulenhoff. Gorman en haar team steunden de keuze voor Rijneveld, die vorig jaar als eerste Nederlander ooit werd bekroond met de Britse Booker International Prize, voor de Engelse vertaling van de roman De avond is ongemak.

Maar op sociale media werd kritiek geleverd op het feit dat Meulenhoff had gekozen voor een witte schrijver en niet voor iemand met wortels in de zwarte gemeenschap. De vraag werd gesteld of Rijneveld niet te wit was op de poëzie van Gorman te begrijpen.

Uitgeverij Meulenhoff bleef achter de keuze staan, maar kondigde wel aan dat bij het vertalen van Gormans werk ‘sensitivity readers’ zouden worden ingezet. Dat zijn meelezers die worden ingezet om schrijvers te behoeden voor uitglijders aangaande minderheden of andere achtergestelde groepen.

Maar vrijdag besloot Marieke Rijneveld zelf om zich terug te trekken. Rijneveld had zich met alle liefde gestort op het vertalen van Amanda Gormans werk, is te lezen op Twitter; ‘Waarbij ik het als grootste taak zag om haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in de positie ben om zo te denken en te voelen waar velen dat niet zijn. Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zoveel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen.’

Uitgeverij Meulenhoff laat in een reactie weten begrip te hebben voor de beslissing van Rijneveld. Volgens Maaike le Noble, algemeen directeur, hebben de reacties op de keuze voor Rijneveld de uitgeverij geraakt en tot nieuwe inzichten gebracht. ‘We hebben afgelopen dagen veel geleerd en we willen heel graag ook blijven luisteren, leren, en in dialoog treden.’ Meulenhoff gaat op zoek naar een team om Gormans poëzie ‘zo goed mogelijk en in haar geest in vertaling te brengen’.