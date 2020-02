Marengo-proces: stem van de anonieme advocaat buldert als Darth Vader door de Bunker

De tiende zitting van het Marengo-proces begint te laat en rommelig. De anonieme advocaten van kroongetuige Nabil B. zijn via de videoverbinding moeilijk verstaanbaar. De in december gearresteerde Ridouan T. is vooralsnog niet aanwezig.

In een overvolle rechtbank in Osdorp klinkt een stem die doet denken aan Darth Vader. ‘We verzoeken alle procesdeelnemers om duidelijk in de microfoon te spreken’, bromt het zware mechanische stemgeluid door de zittingszaal.

Het is de vervormde stem van een van de anonieme advocaten van kroongetuige Nabil B. Vanaf een geheime locatie volgt B. samen met zijn verdediging via een videoverbinding de tiende voorbereidende zitting van het megaproces Marengo. Het is een unieke situatie: nooit eerder werd een verdachte bijgestaan door advocaten van wie de rechters niet eens de naam kennen.

Ingewikkelde logistiek operatie

Buiten het gerechtsgebouw staan donderdag zwaar bewapende agenten. Binnen zitten een stuk of tien verdachten, sommigen verstoppen hun gezicht in hun capuchon of kraag – in de hoop dat de rechtbanktekenaars hun gelaat niet kunnen vastleggen. De zitting begint een uur te laat, en rommelig. Zo zijn er problemen met de videoverbinding en het daarbij behorende geluid. ‘Het is slecht te verstaan’, klinkt de brullende Darth Vader-stem geregeld door de rechtszaal.

Daarnaast was het ook voor het gevangenenvervoer een ingewikkelde logistieke operatie om alle verdachten, uit verschillende gevangenissen, op tijd in de rechtszaal te krijgen. Daarbij moest natuurlijk ook de beveiliging op orde zijn.

In het liquidatieproces Marengo staan 17 verdachten terecht, ze worden beschuldigd van vijf liquidaties, verscheidene pogingen daartoe en van de voorbereiding van nog eens enkele moorden. De in december gearresteerde hoofdverdachte Riduoan T. is afwezig. Voor hem is op 6 maart een aparte zittingsdag gereserveerd ‘wegens logistieke redenen’. Al heeft hij via zijn advocaat laten weten dat hij niet komt, omdat hij samen met de andere verdachten had willen verschijnen.

Een halve held

Maar, zegt de rechter, ‘de wet kent niet het recht op gelijktijdige behandeling’. En dus bespreekt de rechtbank deze week alvast de voortgang van het onderzoek in de zaken van de andere verdachten. Naar verwachting zal het proces begin volgend jaar inhoudelijk worden behandeld: maar er zijn volgens de raadslieden nog tal van zaken waarover meer duidelijkheid moet komen.

Zo wil advocaat Nico Meijering, die verdachte Mohamed R. bijstaat, van de rechter weten: waarover is kroongetuige Nabil B. verplicht te verklaren, en waarover mag hij zwijgen? Het belangrijkste bewijs in dit omvangrijke proces komt van de kroongetuige B. ‘Hij presenteert zich als een halve held’, zegt advocaat Meijering. Volgens de raadsman en zijn cliënt klopt dat beeld niet. ‘De kroongetuige is een spraakwaterval als hij anderen belast. Maar hij gaat op de rem staan als het voor hem zelf belastend wordt.’

Zo stelt Meijering – wiens cliënt een voormalige vriend van de kroongetuige is – dat B. onlangs bij een besloten zitting bij de rechter-commissaris zweeg toen hij hem wilde ondervragen over vermeende andere misdrijven. Zo zou Nabil B. betrokken zijn geweest bij oplichtingszaken, drugshandel en een schietpartij in 2010. Volgens Meijering moet B. hierover in het kader van de waarheidsvinding wel verklaren.

Maar het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Volgens de aanklagers is B. is alleen verplicht te verklaren over de misdrijven die in de kroongetuigendeal staan beschreven: twaalf moorden, verboden wapenbezit, ambtelijke corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Over eventuele andere misdrijven mag hij zwijgen.

Frustraties

En dat is niet de enige frustratie van de verdediging. Ook 610.225 ontsleutelde PGP-berichten vormen een belangrijk onderdeel van het bewijs. In die berichten zou door de verdachten vrijuit zijn gesproken over liquidaties. Maar, stellen de advocaten: hoe kunnen we die berichten controleren? Momenteel mogen ze op afspraak bij politiebureaus grasduinen door die duizenden berichten. Maar de handleiding is ondoorgrondelijk en het computersysteem ontzettend traag. Dat moet anders, vinden ze. ‘We willen ze echt goed kunnen doorzoeken’, zegt raadsvrouw Inez Weski, die behalve Ridouan T. ook enkele andere verdachten vertegenwoordigt. ‘Nu moeten we een soort een bedevaartstocht ondernemen naar een politiekantoortje met pen en papier.’

‘Excuus, ik moet hier even inbreken’, brult de Darth Vader-stem weer door de rechtszaal. Hij vindt dat de raadsvrouw slecht te verstaan is.

‘Ik vind mezelf toch redelijk luid spreken’, reageert Weski licht geïrriteerd. ‘Dit is toch lastig.’ Ze heeft een suggestie. ‘Kunnen de mensen aan de andere kant van de videoverbinding geen koptelefoon krijgen?’

‘Alle tips qua techniek worden meegenomen’, antwoordt de rechter gelaten.