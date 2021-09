Marengo-kroongetuige Nabil B. krijgt geen geld van het Openbaar Ministerie

Nabil B.’s advocaten Peter Schouten (voor) en Onno de Jong (achter, aan tafel). Uit vertrouwelijke stukken blijkt dat het OM heeft gedreigd met onaangename en onveilige maatregelen tegen de kroongetuige, zijn familie en zijn advocaten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Daarin wordt ook duidelijk dat het Team Getuigen Bescherming van het OM – vergeefs – heeft gedreigd met onaangename en onveilige maatregelen tegen hem, zijn familie en zijn advocaten, toen hij uit het getuigenbeschermingsprogramma wilde stappen.

De relatie tussen Nabil B. en het OM was vanaf het begin moeizaam. Nabil B. zegde in april 2019 zijn beschermingsovereenkomst met het Team Getuigen Bescherming (TGB) op wegens een vertrouwensbreuk. Zo werd de kroongetuigedeal tegen B.’s wil bekendgemaakt voordat zijn familie in veiligheid was. Een week daarna werd zijn broer Reduan doodgeschoten.

Ook kwam, door toedoen van het OM, B.’s politiefoto in de openbaarheid en werd zijn psychologisch onderzoek (naar zijn geschiktheid voor geïsoleerde detentie) zonder zijn toestemming voor andere doelen gebruikt en naar de media gelekt. Daarnaast blijkt dat Nabil B. zaken als bezoek van zijn gezin en familie moest ‘verdienen’, ook kort nadat zijn broer was vermoord. Andere Marengo-verdachten werden hierin niet of minder ingrijpend beperkt.

Het Team Getuigen Bescherming weigerde herhaaldelijk met B.’s advocaten in gesprek te treden. Zelfs toen Nabil B. het beschermingscontract wilde beëindigen, weigerde het TGB met zijn advocaten rond de tafel te gaan zitten om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De (strafrechtelijke) kroongetuigedeal, over het afleggen van belastende verklaringen, was al ruim twee maanden rond toen pas de (civiele) getuigebeschermingsdeal werd gesloten. Voor zover daarin (financiële) afspraken zijn gemaakt over veiligheidsmaatregelen na Nabil B.’s detentie, bestaan die sinds het opzeggen van de overeenkomst in 2019 niet meer.

Wel is B. nog steeds gehouden aan zijn zwijgplicht over de beschermingsdeal. Daardoor kan hij zich niet verweren tegen aantijgingen van advocaten op zitting en artikelen in de media waarin hij wordt afgeschilderd als een gekochte getuige en ‘geldwolf’ die het OM financieel een poot wil uitdraaien.

Uit stukken die de Volkskrant heeft ingezien, blijkt dat het Team Getuigen Bescherming Nabil B. leek te chanteren met onaangename en zelfs onveilige maatregelen. In een mail spreekt de TGB-officier over het ‘onzalige idee’ van B. om het contract met het team op te zeggen. De officier meldt dat Nabil B., als hij zijn plan doorzet, ‘onder zijn eigen naam’ naar een minder veilige locatie zal worden overgeplaatst waar hij ‘meer zichtbaar’ zal zijn (en dus een makkelijker doelwit voor een afrekening, red.).

In een andere gevangenis zou bezoek van zijn gezin bovendien worden ‘geminimaliseerd’, zou hij ‘minder mogelijkheden voor arbeid, recreatie en persoonlijke ontwikkeling’ krijgen en geen Skype-verbinding meer hebben om zijn gezin te kunnen zien. Ook zou het bezoek van anderen, zoals overige familie, ‘in verband met hun veiligheid ernstig worden bemoeilijkt’.

Daarbovenop zouden zijn advocaten zich ‘gewoon bij de hoofdingang voor bezoek’ moeten melden. Tot die tijd werden zij via een speciale procedure naar de kroongetuige gebracht, om hun veiligheid te garanderen. Deze consequenties werden door de TGB-officier aan de toenmalige advocaten van de kroongetuige gemaild, vier maanden voordat diens advocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten, toen Marengo-hoofdverdachten Ridouan T. en Saïd R. nog voortvluchtig waren.

Nabil B.’s advocaten Peter Schouten en Onno de Jong zeggen niet op deze berichtgeving te willen reageren, omdat de afspraken tussen de kroongetuige en het Openbaar Ministerie geheim zijn. Ook het OM geeft geen commentaar, omdat dit ‘de getuigenbescherming en daarmee de veiligheid van de kroongetuige en zijn naasten raakt’.