Een beveiligd transport arriveert bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

Later werd de zitting gekenmerkt door gelekte vertrouwelijkheden (wederom) naar de media, boos gesteggel daarover (wederom) tussen OM en de verdediging, nieuws (wederom) over het uitleveringsverzoek aan Colombia met betrekking tot mede-hoofdverdachte Saïd R., en, op het scheiden van de dag, ook nog (wederom) een wrakingsverzoek. Ook dat laatste zagen we dit strafproces al twee keer eerder langsgekomen.

‘Voordat we van start gaan, willen we stilstaan bij het gewelddadige overlijden van Peter R. de Vries’, opent de rechtbankvoorzitter dinsdagochtend de zitting. Hij noemt het voor kroongetuige Nabil B. ‘verschrikkelijk dat u voor de derde keer gedurende dit proces een schokkend verlies heeft geleden’ - De Vries was als vertrouwenspersoon van B. het derde slachtoffer rond de kroongetuige, nadat eerder een broer en een advocaat van Nabil B. zijn vermoord.

De voorzitter betuigt zijn medeleven aan alle nabestaanden. ‘Wij begrijpen dat De Vries een goede vriend van u was’, zegt hij tegen Peter Schouten, een van Nabil B.’s twee advocaten. Schouten knikt.

Felle uithaal

De tweede advocaat van de kroongetuige, Onno de Jong, krijgt als eerste het woord. Hij haalt vanuit de afgeschermde getuigenbox fel uit naar de hele strafzaak. ‘Marengo is het meest verziekte, vergiftigde proces ooit’, galmt zijn stem door de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. De dood van een lid van ons verdedigingsteam heeft op ons een verwoestende invloed gehad’, zegt De Jong. ‘Ik zou hier liever niet meer zijn, u allen niet meer hoeven zien. Maar nu een lid van ons team uit het leven is geschoten, hebben wij de plicht om te laten zien en horen dat niets het waard is om een mensenleven aan op te offeren. Het is tijd om alle betrokkenen het vertrouwen te geven dat de rechtsstaat zich niet laat intimideren. Daarom gaan wij vandaag, met heel grote tegenzin, weer aan het werk.’

Dinsdag was de eerste zitting in Marengo sinds de moord op Peter R. de Vries. Ook de aanklagers beginnen hun betoog met de mededeling dat de aanslag op B.s vertrouwensman hen ‘diep heeft geraakt’.

En zelfs enkele verdachten staan bij de moord stil. Zakaria el H. vertelt dat hij op tv ‘een hoge meneer van justitie’ zich zag ‘verkneukelen’ over de liquidatie van Peter R. de Vries. ‘Het is van de zotte’, zegt de verdachte, ‘om ervan uit te gaan dat alle Marengo-verdachten monsters zijn. De moord op Peter R. de Vries is diep triest en tragisch. Ik schaam mij voor de drie moorden rond de kroongetuige omdat ik, net als alle Marengo-verdachten, erop word aangekeken. Want ik ben één van die monsters in het Marengo-proces.’ El H. benadrukt, zoals de meeste verdachten overigens, dat hij niets met welke liquidatie dan ook te maken heeft.

Uitlevering Saïd R.

Nieuws deze dag is dat de uitlevering van mede-hoofdverdachte Saïd R. ‘op korte termijn’ wordt verwacht, zo meldt de officier van justitie. Zij gaat ervan uit dat Saïd R., net als hoofdverdachte Ridouan T., is betrokken bij grootschalige drugshandel en een reeks moorden op bestelling. Saïd R. was lange tijd voortvluchtig. Hij werd begin februari 2020 aangehouden in Colombia. Sindsdien zit R. vast in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Nederland had direct om zijn uitlevering verzocht - de man stond ruim twee jaar op de Nationale Opsporingslijst. Het Openbaar Ministerie had 100 duizend euro uitgeloofd voor de tip die naar zijn schuilplaats zou leiden.

Een groot deel van de zitting gaat over de publicatie in dagblad AD, dinsdag, van vertrouwelijke berichten die kroongetuige Nabil B. stuurde en ontving via een iPhone die hij in zijn cel heimelijk tot zijn beschikking had. B.’s advocaten hebben die publicatie maandagavond rond acht uur - vergeefs - via een kort geding trachten te voorkomen.

‘Die telefoonberichten zijn alleen ter inzage verstrekt aan de raadslieden in Marengo’, benadrukt de officier van justitie. ‘De voorwaarden voor die inzage zijn geschonden. Elke advocaat die journalisten deze berichten ter inzage heeft gegeven, heeft ook een veiligheidsrisico gecreëerd. Immers, in de inzage-bestanden zijn de namen van de betrokkenen niet weggehaald.’ Het gaat om telefoonberichten aan de vriendin, een broer en een zus van de kroongetuige.

Inez Weski, de advocaat van hoofdverdachte Ridouan T., wil een powerpointpresentatie houden waarbij de telefoonberichten ‘ter ondersteuning van onderzoekswensen’ dienen. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Weski kan óf het OM verzoeken de bedoelde berichten aan het zaakdossier te voegen, óf de rechtbank haar powerpointpresentatie tonen, maar dan achter gesloten deuren, omwille van de privacy van de naasten van de kroongetuige.

Weski acht openbaarheid echter in het belang van haar cliënt, en trekt zich aan het eind van de middag terug voor een beraad met haar kantoorgenoten. Daarop vertrekken ook de advocaten van het kantoor Ficq & Partners de zittingszaal.

Wrakingsverzoek

Als het hele rijtje toga’s weer naar binnen paradeert, valt het woord al snel: ‘Wrakingsverzoek’. De rechtbank lijkt ‘partijdig en vooringenomen’, licht Weski toe. Ze krijgt bijval van veel advocaten. Raadsman Nico Meijering stelt dat de verdediging onderzoekswensen moet kunnen indienen ‘zonder vooropgelegde ballotage van het Openbaar Ministerie’. Dat het OM niet bij voorbaat ‘door de ballotage van de verdediging hoeft’, duidt er volgens Meijering op dat ‘hier wordt gemeten met twee maten zoals ik dat nog niet in een ander proces ben tegengekomen.’

En dus is het Marengo-proces (wederom) geschorst, totdat de Wrakingskamer heeft gesproken. Niemand die dinsdagmiddag weet wanneer dat zal zijn. ‘Het is dus ook nog niet duidelijk of we morgen om tien uur weer bij elkaar komen. U hoort van ons.’ Met dit open einde sluit de voorzitter deze roerige zittingsdag.