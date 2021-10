Marcos-dynastie zint op comeback via presidentsverkiezingen

Ferdinand Marcos junior tijdens zijn verkiezingscampagne op een markt in Manila. Beeld EPA

‘Voeg je bij mij in deze meest nobele zaak en we zullen succes boeken. Samen zullen we herrijzen,’ aldus Marcos in een toespraak waarin hij zijn kandidatuur bekendmaakte. Hij verwijst nadrukkelijk naar het verleden, toen zijn vader in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw aan het hoofd stond van een rechtse dictatuur, waar de staat van beleg, corruptie en politieke moorden schering en inslag waren. Nadat Marcos in 1986 werd afgezet vluchtte de familie naar Hawaï, waar de dictator in 1989 overleed.

Ballingschap

Na terugkeer uit ballingschap ontpopte de Marcos-familie zich tot een politieke dynastie met een stevige machtsbasis in het noorden van het land. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, eerder senator en provinciaal gouverneur, deed in 2016 vergeefs een gooi naar het vicepresidentschap. Ook zijn zus Imee, zijn moeder Imelda en haar kleinzoon hebben hoge politieke functies in de provincie Ilocos Norte.

Aanvankelijk probeerde Marcos junior mee te liften op de populariteit van Sarah Duterte-Carpio, de dochter van de huidige president Rodrigo Duterte. Hij bood zich aan als running mate als Duterte-Carpio zich verkiesbaar zou stellen als president.

De alliantie tussen Duterte-Carpio en Marcos is een kansrijke combinatie voor de verkiezingen in 2022, omdat deze politieke families beiden een eigen machtsbasis hebben die goed is voor veel stemmen: Marcos in het noorden en Duterte in het zuiden van het land.

Hechte banden

De banden tussen de families zijn hecht: in 2016 fungeerde Marcos als informele running mate voor Rodrigo Duterte, toen nog burgemeester van Davao, en doneerde grote bedragen aan Dutertes campagnekas. Dutertes vader was weer minister in een kabinet van dictator Ferdinand Marcos. Zodra Duterte president werd, regelde hij dan ook een omstreden herbegrafenis van Marcos op de begraafplaats voor nationale helden.

Ondanks de ouvertures van Marcos junior en verwarrende uitspraken over haar deelname door haar vader, houdt Sarah Duterte-Carpio de boot af wat betreft haar deelname aan de presidentsverkiezingen. Regelmatig werpen politici zich op als haar running mate, maar Duterte-Carpio zegt slechts een tweede termijn als burgemeester te ambiëren. Dat kan ze volhouden tot 15 november, als alle namen van de kandidaten voor de verkiezingen definitief bekend moeten zijn.

Oud-bokser

Inmiddels zijn vier kandidaten bekend, waaronder een populaire oud-bokser, de huidige burgemeester van hoofdstad Manilla en de rechterhand van president Duterte. De huidige vice-president, oppositiepoliticus Leni Robredo, heeft nog niet bekend gemaakt of ze zich verkiesbaar stelt.

Nu Duterte-Carpio blijft aarzelen en haar waarderingscijfers dalen, ziet Marcos een kans op politieke rehabilitatie van zijn familie door zelf voor het presidentschap te gaan, gesteund door de conservatief-rechtse partij Kilusang Bagong Lipunan (KBL) die zijn vader heeft opgericht.

Verenigde Staten

De KBL vestigde met steun van de Verenigde Staten een rechts, autoritair schrikbewind, dat ruim twintig jaar duurde en in het teken stond van een nietsontziende jacht op echte en vermeende communisten. Zo’n 70.000 activisten kwamen in de gevangenis, tienduizenden mensen werden gemarteld en politieke tegenstanders zoals Benigno ‘Ninoy’ Aquino II werden vermoord. Ook de corruptie van de familie Marcos, die tien miljard heeft weggesluisd naar het buitenland, is legendarisch.

Sinds hun terugkeer uit Hawaï, probeert de familie echter dat verleden wit te wassen, onder meer door vlogs op sociale media waarin de staat van beleg tijdens het bewind van Marcos wordt verheerlijkt als een tijdperk van orde en stabiliteit.