Marco Kroon liep blijvend letsel op tijdens arrestatie, en deed aangifte: ‘Ik was niet de agressor’

Marco Kroon komt in burger aan bij de rechtbank in Arnhem. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat zei zijn advocaat Geert Jan Knoops donderdag voor de militaire politierechter in Arnhem, waar Kroon zich moest verantwoorden wegens belediging en mishandeling van een agent. Kroon, oud-commando en drager van de Militaire Willems-Orde, zegt dat bij de arrestatie zijn rechterpink en het botvlies van zijn linkerhand geblesseerd zijn geraakt. Hij ontkent dat hij een agent mishandeld zou hebben. Kroon verscheen in burger voor de rechter. Hij werkt bij de Inspecteur der Krijgsmacht, waar hij zich vooral bezighoudt met veteranenzaken, maar is door Defensie geschorst naar aanleiding van de strafzaak.

Tijdens de zitting werd wel iets meer duidelijk over de wildplasserij die uitmondde in zijn arrestatie op 3 maart tijdens carnaval. Een tamelijk beschonken Kroon stond buiten te plassen toen hij door twee agenten werd aangesproken en een boete kreeg. Daarna bleef hij volgens de officier van justitie ‘een beetje zuigen’ en uitdagend doen. ‘Zo van: je maakt me toch niets.’ Daarna maakte Kroon volgens de officier weer aanstalten om te plassen en draaide zich toen om naar de agent en zwaaide met zijn geslachtsdeel. ‘Dat is de schennispleging. Daarvoor wordt hij aangehouden.’ Ook zou hij een middelvinger hebben opgestoken naar een agent. Bij de aanhouding zou hij vervolgens een kopstoot hebben uitgedeeld, die volgens het OM op beeld staat.

Advocaat Knoops erkende na afloop dat er op de camerabeelden een hoofdbeweging te zien is van Kroon richting een agent en dat er licht contact was met een van de agenten, maar ontkent dat er sprake was van een kopstoot. Hij wil daarom ook dat een militaire expert de beweging van Kroon onderzoekt, bijvoorbeeld of er vanuit zijn militaire achtergrond sprake is van een reflex. Er was volgens hem geen sprake van een opzettelijke handeling om lichamelijk letsel toe te brengen.

Meermaals in opspraak

De militaire rechter besloot donderdag om de zaak tegen Kroon aan te houden voor onbepaalde tijd. De advocaat van de militair wil nog onderzoek laten doen door diverse deskundigen. Ook verwees de rechter de zaak door naar de meervoudige militaire kamer, waardoor drie rechters in plaats van een zich over de zaak zullen buigen. Volgens de rechter verkeert Kroon in een ‘bijzondere situatie’. ‘En daar houd ik rekening mee.’

Kroon is een van de bekendste militairen van Nederland, maar kwam ook een aantal malen in opspraak. Kroon is een van de drie ridders die Nederland kent. Hij kreeg in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan. In 2010 stelde het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem in wegens vermeend drugsbezit. Daarvan werd hij vrijgesproken. Hij moest wel een boete betalen voor het bezit van stroomstootwapens. Later raakte hij in opspraak door beledigende uitlatingen over het Koninklijk Huis en anekdotes over zijn seksleven in interviews in de media.

In 2018 raakte Kroon in opspraak toen hij, tien jaar na dato, opbiechtte dat hij tijdens een geheime missie in Afghanistan zou zijn gegijzeld, waarna hij zijn gijzelnemer zou hebben doodgeschoten. Hoewel hij dit incident meteen had moeten melden bij zijn leidinggevenden, besloot Kroon te zwijgen. Naar eigen zeggen ‘om de operatie niet in gevaar te brengen’. Een onderzoek van justitie leverde geen bewijs op voor Kroons verhaal. Reden voor justitie om geen vervolging in te stellen. In de defensietop is ernstige twijfel of Kroon zijn verhaal niet heeft verzonnen of aangedikt.

Een strijdbare Kroon zei donderdag voorafgaand aan de zitting dat deze nieuwe affaire hem pijn doet. ‘Ik heb buiten geplast. Dat mag niet en daar heb ik de boete voor geaccepteerd. Maar daarna was ik niet de agressor. Maar ik heb het gevoel dat ik gepakt moet worden. Dat ze de pik op me hebben. En ik heb ook een bepaalde misgunfactor in de media.’ Het bezwaar dat hij bij Defensie heeft ingediend tegen zijn schorsing loopt nog.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.