Marco Kroon krijgt 80 uur taakstraf voor kopstoot aan agent

Majoor Marco Kroon werd een jaar geleden door de militaire rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het mishandelen van een agent en het schenden van de eerbaarheid. Kroons advocaat, Geert-Jan Knoops, zei in een reactie ‘verbijsterd’ te zijn over het vonnis en hoger beroep aan te tekenen.

Kroon (47) is al langer in opspraak, vooral na zijn verklaring dat hij in Afhanistan gegijzeld is geweest, misbruikt en zijn gijzelnemer later heeft gedood. Lijdt de gedecoreerde oorlogsheld aan een posttraumatische stressstoornis ten gevolge van alles wat hij heeft meegemaakt? Antwoorden zijn er vooralsnog niet, constateerde de Volkskrant in 2018 in een reconstructie. Maar voor zijn beweringen is geen greintje bewijs gevonden.

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem sprak kapitein Marco Kroon, drager van de Militaire Willemsorde, in 2011 vrij van het bezit van drugs. Wel krijgt Kroon een boete van 750 euro plus een voorwaardelijke werkstraf wegens wapenbezit.