Marco Kroon in cassatie tegen taakstraf en boete

Marco Kroon ging in hoger beroep tegen de taakstraf die hij kreeg voor het uitdelen van een kopstoot aan een agent en schennis van de eerbaarheid door het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente. Beeld ANP

Kroon werd vorig jaar tijdens carnaval in Den Bosch betrapt op wildplassen. Hij toonde vanuit een kikkerpak zijn geslachtsdeel aan de agenten en gaf even later een kopstoot. Het OM eiste daarvoor een taakstraf van 100 uur. Voor het wildplassen krijgt hij een boete van 120 euro. Het gerechtshof oordeelde vorige week in hoger beroep dat Kroon zich tijdens carnaval ‘respectloos heeft gedragen’. Hij had als publiek figuur een voorbeeldfunctie.

Reputatie

De majoor vindt dat het gebrek aan voorbeeldfunctie al genoeg is afgestraft door defensie, zo liet hij begin december in een zitting weten. Hij werd voor een jaar geschorst en kreeg een melding binnen zijn personeelsdossier. ‘Mijn reputatie binnen en buiten Defensie is voor altijd geschaad. Ik had het zeker anders moeten doen. Ik zou willen dat ik het terug kan draaien, maar helaas gaat dat niet.’

Volgens de advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops, is het hof op meerdere punten onvoldoende ingegaan op aantal verweren van de verdediging, ‘waaronder het feit dat tijdens zijn arrestatie er in strijd is gehandeld met de regeling Geweldsbeheersing politie.’ Kroon deed eerder aangifte tegen de agenten die hem in de boeien sloegen, waardoor hij letsel opliep.