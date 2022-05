Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur NOS Nieuws: ‘Goed moment’

Marcel Gelauff Beeld Brunopress

‘Het is belangrijk dat er na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt. Iemand die weer eigen en andere accenten kan zetten’, zegt hij op de site van de NOS. ‘En voor mij breekt ook een nieuwe periode aan.’ Het jaar waarin hij 65 wordt, noemt hij ‘een goed moment om te stoppen’. Zijn laatste werkdag is 1 september.

De elf jaar waarin Gelauff leiding heeft gegeven, waren turbulent. Het door de coronacrisis gevoede wantrouwen in de samenleving richtte zich vaak op de NOS, een van de invloedrijkste nieuwsmedia van Nederland. Wekelijks bereikt de omroep via radio, televisie en internet 94 procent van de Nederlanders.

Zo deed de NOS in 2021 aangifte tegen corona-activist Ronald Laken, die in een video op Instagram NOS-medewerkers en journalisten aanraadde te ‘vluchten uit Nederland’ omdat hun iets zou worden ‘aangedaan’.

Nadat journalisten werden bedreigd en lastiggevallen, besloot Gelauff in 2020 de logo’s van satellietbusjes te halen. Hans Laroes, de voorganger van Gelauff, is het niet met die beslissing eens. ‘Ik snap dat technici zich onveilig voelen. Maar er is een groter belang: staan voor wie je bent, met de borst vooruit. Ik zou daar iets meer mee naar buiten zijn getreden.’

‘Een heel goede beheerder’

Er zijn twee typen journalisten, zegt Laroes: beheerders en veranderaars. ‘Marcel was een heel goede beheerder van de NOS. Hij heeft de organisatie nog steviger gemaakt dan zij al was. Ik heb vrij weinig gehoord over intern gedoe, dat is een verdienste. En hier en daar heeft hij de omroep uitgebouwd. In het begin heeft hij de focus gelegd op live-verslaggeving.’

Ook is het NOS Journaal onder Gelauff vlotter geworden. Het decor werd vernieuwd, het taalgebruik informeler en de presentatoren van het NOS Achtuurjournaal, Annechien Steenhuizen en Rob Trip, gingen staan en lopen in plaats van zitten.

Behalve het NOS Journaal valt onder NOS Nieuws onder meer nos.nl, het Radio 1 Journaal, Teletekst en Met het oog op morgen. Door de komst van NOS op 3 en NOS Stories, waar onderwerpen op een toegankelijke manier worden uitgelegd, wordt bovendien een jong publiek bereikt.

Daar zijn waar je publiek is

‘NOS Nieuws heeft het allerbelangrijkste gedaan wat je in deze tijd kan en moet doen’, zegt Gerard Timmer, NOS-directeur, op de site van de NOS. ‘Daar zijn waar je publiek is. Bovendien is NOS Nieuws volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau het enige medium dat er dagelijks in slaagt Nederlanders – jong en oud, hoog en laag opgeleid, man en vrouw – te verbinden.’

De komende drie maanden zal Gelauff zijn werk afronden en overdragen. In die periode zal de NOS de zoektocht naar zijn opvolger starten.