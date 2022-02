Marc Overmars weg bij Ajax na grensoverschrijdende berichten aan collega’s

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij landskampioen Ajax, is opgestapt nadat duidelijk werd dat hij grensoverschrijdende berichten had verstuurd aan vrouwelijke collega's bij de club. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

In een persbericht rept Ajax over ‘het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s. Dat ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen.’

Ajax maakte het nieuws zondagavond laat bekend. Voormalig speler Overmars, die 86 keer in het Nederlands elftal speelde, gold als de architect van het succes van het huidige Ajax, waar hij nauw samenwerkte met trainer Erik ten Hag. Een transfer ging alleen door als beiden het eens waren. Hij werkte eveneens innig samen met algemeen directeur Edwin van der Sar, eveneens voormalig topspeler.

Overmars sprak de laatste dagen veelvuldig met de raad van commissarissen en met Van der Sar, alvorens tot zijn opstappen te komen. Hij toont schuldbesef. In het persbericht: ‘Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag, en hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten. Dat zie ik inmiddels ook in, maar te laat. Ik zie geen andere optie dan op te stappen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen om mij en mijn gezin met rust te laten.’

Pas herbenoemd

De 48-jarige Overmars is sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Recent is hij herbenoemd tot 2026. Overmars, mede door de revolutie van Johan Cruijff tot deze functie geklommen aangezien Cruijff voormalige topspelers in topfuncties wilde, was voorstander van een gewaagder financieel spelersbeleid bij Ajax. Zeker na de komst van Erik ten Hag in 2018 zette Ajax in op het bouwen van een team dat ook weer zou kunnen meedoen in de internationale top. Ajax haalde onder meer spelers uit de Premier League, onder wie Dusan Tadic, Daley Blind en spits Sébastien Haller, trok jonge Brazilianen aan die de nationale ploeg bereikten (David Neres, Antony) en verhoogde de salarissen aanzienlijk.

Successen

De successen volgden op alle fronten. Ajax heerst in de nationale competitie, bereikte drie seizoenen geleden de halve finales van de Champions League, en staat nu weer in de achtste finales. Voor tientallen miljoenen zijn spelers verkocht, onder wie Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Overmars hield ook altijd nauw contact met spelers die bij Ajax waren vertrokken, om ze te blijven interesseren voor een eventuele terugkeer bij de club.

Het nieuws is ingeslagen bij Ajax, dat een paar uur eerder nog van Heracles won en vijf punten voorstaat op PSV. Algemeen directeur Van der Sar: ‘Ik vind de situatie voor iedereen afschuwelijk. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nog meer aandacht aan besteden.’ Van der Sar spreekt van een klap voor Ajax, ‘maar onze ambities blijven overeind.’ RvC-voorzitter Leen Meijaard: ‘Het is ingrijpend voor de vrouwen die met het gedrag te maken hebben gehad. Marc heeft helaas grenzen overschreden. Verder gaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in. Ik wil de wens uitspreken dat alle betrokkenen de rust en privacy wordt gegund om dit te verwerken.’