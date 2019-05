Marathon van Utrecht eindigt in chaos door bewegwijzering: ‘Ik zag helemaal geen finish’

Matthijs Klaasse heeft er zondagochtend 9 kilometer op zitten als hij nog één keer versnelt. De 36-jarige hardloper uit Kamperland mikt op een nieuw persoonlijk record op de kwart marathon, dat hij hier in Utrecht wil vestigen. Hij ziet al voor zich hoe hij straks over de finish loopt, zijn hardloopapp stopt, het applaus incasseert, zijn vrienden weer ontmoet en de medaille in ontvangst neemt.

Als zijn app aangeeft dat hij nog 500 meter te gaan heeft, begint het hem op te vallen: weinig mensen hier. ‘Ik zag helemaal geen finish’, zegt Klaasse. ‘En er was ook geen publiek meer. Ik stond midden in een woonwijk.’

WoW, wat is dit bizar! Halve Marathon Utrecht komt langs ons huis, maar dit is niet de route! Gevolg: fietsers, automobilisten en bussen in de knel. Op het kruispunt loopt het verkeer vast. Wat ging hier mis? pic.twitter.com/kSCsoyM1Zj Miriam

Zoals hij zijn er zondag in Utrecht nog tweeduizend lopers. Door een organisatorische fout zijn ze van het parcours geraakt. Ze komen in woonwijken terecht, in het stadscentrum of op het parcours van de halve marathon. Er zijn lopers bij die er pas bij de finish achter komen dat ze de dubbele afstand hebben gelopen, geen 10,5 kilometer maar 20.

Het probleem zit hem volgens de lopers in de bewegwijzering van de kwart marathon, of eigenlijk het gebrek daaraan. Er zijn gele bordjes, voor de hele marathon. Er zijn groene bordjes, voor de halve. Maar blauwe bordjes ontbreken of zijn slecht zichtbaar. En zo wordt het ‘stadse parcours over singels en door het centrum’, dat had moeten beginnen en eindigen op het Science Park, voor velen een speurtocht door de krochten van de stad.

Kasper van Gelderen heeft al snel door dat er iets niet klopt, maar als hij na 10 kilometer lopen pas bij de Jaarbeurs is – zo’n 7 kilometer van de finish op het Science Park – weet hij zeker: dit zit fout. ‘Ik was onderweg ook al een paar collega’s tegengekomen die de halve marathon liepen, dat was al opvallend. En ik zag hele groepen mensen die stopten en ineens de andere kant opgingen.’

Perfect weer

Van Gelderen besluit door te lopen. Als hij over de finish komt heeft hij 20 kilometer achter de kiezen. Hij heeft weleens 16 kilometer getraind, maar 20 nog nooit. Van Gelderen: ‘Ach, het was perfect weer en ging eigenlijk best wel fijn. Ik denk dat ik volgend jaar maar aan de halve marathon ga meedoen.’

De organisatie van de marathon in Utrecht betreurt de gang van zaken. De uitslag zal niet worden gepubliceerd. ‘Dit soort dingen mogen gewoon niet gebeuren’, zegt een woordvoerder tegenover RTV Utrecht. ‘Wij zullen ook zeker nog contact opnemen met de deelnemers om daar berichtgeving over te doen.’

Klaasse ziet de humor van de miskleun wel in, al gaat hij wel zijn 19 euro inschrijfgeld terugvragen. In de woonwijk komt hij zondagochtend tientallen anderen tegen die hetzelfde lot heeft getroffen. Omdat hij de weg in Utrecht niet kent, volgt hij een paar deelnemers naar het centraal station. Daar pakken ze, net als honderden andere lopers, de gratis bussen naar de finish op het Science Park. En krijgen ze alsnog hun medaille.