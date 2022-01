Manuscriptendief opgepakt die vermoedelijk honderden schrijvers oplichtte, onder wie Hanna Bervoets

Een man die ervan verdacht wordt honderden schrijvers te hebben opgelicht, is opgepakt. Hij deed zich onder meer voor als medewerker van de uitgeverij Penguin Random House. Beeld Reuters

Volgens de Amerikaanse justitie ging de verdachte geraffineerd te werk. Als Bernardini schrijvers benaderde, deed hij zich voor als medewerker van een uitgeverij. Dat lukte dankzij 160 domeinnamen die hij had geregistreerd, die sterk lijken op die van gerenommeerde uitgeverijen. Zo gebruikte Bernardini penguinrandornhouse.com in plaats van penguinrandomhouse.com, waarbij de ‘m’ werd vervangen door de opeenvolgende letters ‘r’ en ‘n’.

Schrijvers werd gevraagd ongepubliceerd werk te sturen. Dat deze methode vruchten afwierp, blijkt uit duizenden e-mails die de verdachte heeft bewaard. Tussen augustus 2016 en juli 2021 benaderde Bernardini volgens justitie honderden schrijvers en maakte hij honderden ongepubliceerde verhalen buit.

Ook Atwood en McEwan slachtoffer

Saillant is dat Bernardini zich uitgaf als uitgever, maar de afgelopen zes jaar zelf werkte voor Engelse uitgevers. De laatste twee jaar was dat bij Simon & Schuster, in Groot-Brittannië een van de grootste uitgevers van romans. De firma schrijft in een verklaring dat zij is geschrokken en dat zij de FBI dankbaar is voor het onderzoek en de aanklacht tegen hun medewerker.

Namen van opgelichte schrijvers zijn nog niet bekendgemaakt, maar eerder verklaarden meerdere auteurs op soortgelijke wijze te zijn benaderd. Onder hen zijn Margaret Atwood, Ian McEwan, Sally Rooney en de acteur Ethan Hawke. Niet alleen bekende schrijvers, ook debutanten bleken doelwit van de manuscriptendief, net als schrijvers buiten het Engelse taalgebied. De Nederlandse Hanna Bervoets en de Belgische Saskia de Coster zijn beiden benaderd; alleen Bervoets werd een manuscript ontfutseld. Een nietsvermoedende medewerker van haar uitgeverij stuurde haar boekenweekgeschenk 2021 naar de oplichter.

Hanna Bervoets. Beeld ANP

Hanna Bervoets: werk ontfutseld

Bervoets’ uitgever, Mizzi van der Pluijm, is opgelucht dat er een verdachte is opgepakt. Het verbaast haar niet dat Bernardini afkomstig is uit de uitgeefwereld. ‘Het is heel moeilijk om je hand te leggen op zo’n manuscript. Je moet precies weten wie je binnen een uitgeverij wanneer moet mailen en wie toegang heeft tot de manuscripten. Dat is voor een buitenstaander niet te doen.’ Ze is er daarom van overtuigd dat Bernardini ook degene is die haar eigen medewerkers voor de gek hield. ‘Dat kan niet anders.’

Wat Bernardini met de buitgemaakte manuscripten heeft gedaan, is nog een raadsel. Geen van de auteurs werd om losgeld gevraagd en het werk werd nergens gepubliceerd. Van der Pluijm vermoedt dat het de manuscriptendief om de spanning en de adrenaline ging. ‘Voor de rest heb je niets aan zo’n manuscript. Wie weet zit er wel een spectaculair verhaal achter. En anders zit er hoe dan ook een goede roman in.’