Mannenstellen hebben hoogste inkomen: gemiddeld 15 duizend euro meer dan heterokoppels

Dat concludeert het CBS op basis van een analyse van het inkomen uit werk of onderneming, ofwel het primaire inkomen. Gemiddeld verdienen twee samenwonende mannen bijna 108 duizend euro per jaar. Een man en een vrouw verdienen ruim 92 duizend euro en twee vrouwen gemiddeld 91 duizend.

Het CBS heeft alleen naar stellen gekeken van wie de oudste partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De stellen in het onderzoek zijn na 2001 getrouwd, of een geregistreerd partnerschap aangegaan. In dat jaar is het huwelijk opengesteld voor paren van het gelijke geslacht.

In alle gevallen is er vaak één partner die flink veel meer verdient dan de ander – minstens tweederde van het totale primaire inkomen. Een ongelijke inkomensverdeling geldt voor 59 procent van de man-vrouwparen, 50 procent van de mannenparen en 44 procent van de vrouwenparen. Onder heteroparen met een ongelijke inkomensverdeling is de meestverdienende partner in 86 procent van de gevallen man.

In 2017 deed het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek naar de taakverdeling tussen homoseksuele koppels. Die blijkt meestal eerlijker dan bij heteroparen. Ook is het aantal uren dat de partners werken gelijker.