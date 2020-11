Mannen ontkennen het runnen van een homobordeel met minderjarigen

Rechtbanktekening van Nico L. en Romeo A. in de rechtbank van Utrecht. Beeld Hollandse Hoogte / Aloys Oosterwijk

Die vraag staat deze week centraal tijdens drie zittingsdagen in het strafproces waarin A. en L. zijn aangeklaagd voor seksuele uitbuiting van jonge jongens, misbruik van hun kwetsbare positie, onttrekking aan het gezag, verkrachting (alleen verdachte A.) en het maken en bezitten van kinderporno (verdachte L.).

‘Het was allemaal vrijwillig’, stelt Romeo A. ‘Ik zit al twintig maanden in voorarrest in verband met mijn kennissenkring van mensen die het uithuren van hun hormoonhuishouding als hobby beoefenen.’ Hij verwijt de aanklager een ‘heteronormatief dossier’ te hebben samengesteld ‘vol homofobe gebeurtenissen’. En hij voegt eraan toe dat zijn vier eerdere veroordelingen voor seks met minderjarigen en mensenhandel hem niet mogen worden aangerekend: ‘Eens een dief wil niet zeggen: altijd een dief.’

Dat sommige slachtoffers een vervelende jeugd hebben gehad, doet Romeo A. ‘ontzettend pijn’, maar hij blijft erbij dat hij niemand tot prostitutie heeft aangezet. Het maken van afspraken voor de jongens en vervoeren naar afspraken, deed hij ‘voor de gezelligheid’, voor hun gezondheid, veiligheid en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Hij ziet zichzelf als ‘beschermheer’ van de jongens. Want, verklaart hij, ‘je leeft in een wereld die niet altijd even homovriendelijk is’.

Kosten van gunsten

Ook verdachte Nico L. is (twee keer) eerder veroordeeld voor ontucht met minderjarigen. Chats waarbij jongens aan hem vragen hoeveel hun gunsten moeten kosten, verklaart L. als: ‘Ze vroegen mij om advies, meer niet’.

In 2017 en 2018 kreeg de politie een tip over minderjarige prostitués in het huis van Romeo A. Na lang rechercheonderzoek staan de twee verdachten terecht voor het runnen vanuit hun beider huizen in Utrecht van een grootschalig illegaal escortbedrijf, met veel ‘slachtoffers’ en nog veel meer klanten, die ook bij hen thuis kwamen. De jongens werden volgens de officier van justitie geronseld via de website Boys4U en de berichtenservice Bullchat.

Na een politie-inval gingen de mannen door met hun praktijken. Nadat hun woningen waren gesloten wilden ze zich, volgens de aanklager, zelfs vestigen in een gemeente waar de Algemene Plaatselijke Verordening voorschrijft dat prostitutie met 18 jaar is toegestaan. In Utrecht is dat 21 jaar.

Onder druk gezet

De verdachten hadden zelf ook ontucht met de jongens, ‘voor de gezelligheid’ en om te beoordelen of ze geschikt waren. Daarbij is ook gefilmd. Het filmpje van een minderjarige jongen is als kinderporno gekwalificeerd. Sommige jongens hebben verklaard dat ze door de mannen onder druk werden gezet. Romeo A. en Nico L. ontkennen dat met klem.

Lang gaat de discussie maandag over de vraag of de verdachten geld kregen voor het regelen van seksadvertenties en afspraken met klanten. L. geeft toe dat hij weleens dates regelde voor jonge mannen, maar zegt erbij dat de jongens alle vrijheid hadden om zelf te bepalen wat ze deden. Romeo A. zegt, in weerwil van verschillende slachtofferverklaringen, dat hij nooit iets aan de jongens heeft verdiend.

De strafeis wordt dinsdagmiddag of donderdagochtend verwacht. De rechtbank doet 14 januari uitspraak.