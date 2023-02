Manchester City verdacht van het overtreden van meer dan honderd financiële regels, schorsing dreigt

De thuishaven van Manchester City, het Etihad-stadion. Beeld AFP

De beschuldigingen komen voort uit een onderzoek dat vier jaar heeft geduurd. Daarbij is gekeken naar de financiële praktijken tussen 2009 en 2018. In 2008 werd Manchester City overgenomen door een consortium dat wordt geleid door de koninklijke familie van Abu Dhabi. Het afgelopen decennium was Manchester City het te kloppen team in het Engels voetbal en heeft het de finale van de Champions League bereikt. De groep investeert ook in het oostelijke deel van Manchester waar het Etihad-stadion staat.

Over dit succes heeft altijd een schaduw van twijfels gehangen als het gaat om de financiering daarvan. De onderzoekers van de Premier League, ’s werelds rijkste en meest aansprekende competitie, hebben nu vastgesteld dat er meer dan honderd keer financiële onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de zesvoudig landskampioen. Het zou gaan om overtredingen van de Financial Fair Play-regels. Een opmerkelijke aantijging is dat Roberto Mancini, die tussen 2009 en 2013 de manager was, een tweede, geheim gehouden salaris kreeg.

‘Football Leaks’

De onderzoekers hebben onder meer gebruik gemaakt van de zogeheten ‘Football Leaks’, het klokkenluiderscollectief dat acht jaar geleden financiële malversaties in het Europese voetbal openbaarde. Volgens de Premier League heeft de club niet goed aan het onderzoek meegewerkt. Zo zou het financiële informatie hebben achtergehouden. Niet eerder heeft een Engelse voetbalclub met zulke ernstige beschuldigingen te maken gehad. Match of the Day-presentator Gary Lineker noemde de reeks aanklacht ‘buitengewoon’.

De club ontkent iets te hebben misdaan en zal met een leger advocaten de aanklachten aanvechten. Die hebben vooral betrekking op de geldstromen vanuit het Arabische koninkrijk in de richting van Manchester. Op basis van soortgelijke verdenkingen was City drie jaar geleden door de Europese voetbalbond Uefa uit de Champions League gezet, een beslissing die in hoger beroep door een internationale arbitragecommissie ongedaan werd gemaakt. In de nieuwe zaak is geen gang naar de Court of Arbitration for Sport (CAS) mogelijk.

Internationale schokgolf

Wanneer de onafhankelijke commissie tot een uitspraak komt, is nog onbekend. Het kan maanden gaan duren. De zaak zal zorgen voor een internationale schokgolf, omdat het 143 jaar oude Manchester City deel uitmaakt van een netwerk van twaalf clubs, waartoe onder meer New York City, Melbourne City, Girona, Lommel en Palermo behoren. Bij Manchester City heerst het gevoel dat er bij de gevestigde elite van de (inter)nationale voetbalwereld afgunst heerst jegens het succes.

Het nieuws over de vervolging van Manchester City komt daags nadat Chelsea onder leiding van de nieuwe eigenaar, de Amerikaan Todd Boehly, honderden miljoenen aan nieuwe spelers had uitgegeven. Dat leek te zijn mogelijk gemaakt door creatief boekhouden.