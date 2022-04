Manager ‘Hotel Rwanda’ krijgt opnieuw 25 jaar cel wegens terrorisme, maar geen levenslang, zoals geëist

Paul Rusesabagina temidden van politie-agenten na de eerste zitting van zijn zaak, in september vorig jaar. Beeld AFP

De aanklager ging destijds in hoger beroep, omdat hij vond dat Rusesabagina (67) levenslang moest krijgen. De rechtbank heeft nu besloten de eerdere, mildere uitspraak in stand te laten. ‘De 25 jaar die hem is opgelegd, is in overeenstemming met het gewicht van zijn misdaden’, aldus de Rwandese rechtbank.

Aanhangers van de oud-hotelmanager zijn van mening dat de rechtsgang oneerlijk is verlopen. Ook Belgïe, waar Rusesabagina enkele jaren woonde na de Rwandese genocide, tekende bezwaar aan tegen de gang van zaken. Rwanda zou hem eigenlijk willen straffen voor zijn kritiek op de Rwandese regering. Ook zou Rusesabagina, die al jaren in de VS woonde, onder valse voorwendselen naar zijn vaderland zijn gelokt om hem te arresteren. Zijn dochter stelt dat haar vader is ontvoerd en gemarteld. De rechtszaak die daarop volgde, is volgens haar ‘een toneelstuk’.

Bekendheid door verfilmde redding van honderden Tutsi’s

Rusesabagina verwierf wereldwijde bekendheid nadat zijn verhaal werd vertolkt in de film Hotel Rwanda. Daarin is te zien hoe de hotelmanager in 1994 honderden Tutsi’s weet te redden door ze te verstoppen in zijn hotel in de Rwandese hoofdstad Kigali. Tijdens de Rwandese genocide werden in honderd dagen tijd naar schatting 800 duizend Tutsi vermoord door de Hutu-milities.

De oud-hotelmanager ontpopte zich in de jaren na de genocide tot een prominente tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame, die hij als dictator ziet. Rusesabagina had tevens een leidende rol bij de oppositiegroep Rwanda Movement for Democratic Change (MRDC).

Volgens de Rwandese autoriteiten is de MRDC nauw verbonden met de rebellengroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere dodelijke aanslagen in 2018 en 2019. Rusesabagina heeft de aantijgingen altijd ontkent. De 67-jarige activist was maandag niet aanwezig bij de uitspraak.