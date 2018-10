Management van het Nederlands Forensisch Instituut handelde in strijd met gedragsregels

De cultuur binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is nog altijd niet op orde. De organisatie moet beter omgaan met interne kritiek. En de procedures om over onderzoeken te rapporteren zijn niet altijd helder.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van een klokkenluider. Volgens deze NFI-medewerker was er te weinig ruimte voor tegenspraak bij het zogenoemde MIT-team, ook zouden procedures niet worden gevolgd. Het team is gespecialiseerd in microanalyse van invasieve trauma's (MIT). Het bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines. Ze analyseren steek- en slagwonden na moord- en doodslag.

De vrees bij justitie was dat door de misstanden bij het MIT-team het bewijs dat gebruikt is bij strafzaken ‘besmet’ zou zijn, en dat hierdoor mogelijk veroordelingen voor moord- en doodslag twijfelachtig zouden worden. Rapportages van het NFI worden immers veelvuldig gebruikt in strafzaken, rechters hechten er veel waarde aan.

De commissie onderzocht 222 zaken. Vooralsnog lijkt er geen reden om aan de forensische conclusies van de deskundigen te twijfelen. Wel bleek in drie gevallen dat er geen bewijs was dat een rapport door een tweede deskundige was meegelezen. Dit is verplicht om de kwaliteit van NFI-rapporten te waarborgen. Die rapporten zullen nu alsnog door een externe deskundige worden beoordeeld.

Niks gedaan met melding

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de medewerkers, het management en de directie in strijd met de gedragsregels hebben gehandeld. Zo werd er met de melding van de klokkenluider, die al over een lange periode het probleem meerdere malen aankaartte bij het management, niks gedaan.

‘NFI’ers vinden het na slechte managementervaringen uit het verleden moeilijk om de problemen aan te kaarten’, aldus de woordvoerder. De commissie doet 22 aanbevelingen om de problemen aan te pakken, het onderzoeksinstituut neemt ze allemaal over.

Het NFI kampt al langere tijd met problemen als gevolg van een reorganisatie, en een slechte organisatiecultuur. In 2016 waarschuwden NFI-medewerkers in de Volkskrant dat het ‘wachten op was op de eerste verdachten die vrijuit gaan omdat de organisatie zo'n puinhoop is’. Onderzoeken werden destijds niet op tijd afgerond en levertijden stegen. De medewerkers waren bang dat hun agentschap, dat onder meer het mysterie van de Utrechtse serieverkrachter ontrafelde en dat tot de top van de forensische wereld behoort, zou afglijden.

Directeurs weg

In maart 2017 stapte directeur Reinout Woittiez op nadat deze van zijn personeel een ‘dikke onvoldoende’ had gekregen. Uit een interne enquête bleek dat zij het functioneren van de directie beoordeelden met een 3. In de lente van 2017 presenteerden twee externe onderzoeksbureaus bovendien een rapport over de situatie bij het NFI. Hun conclusies waren vernietigend: er heerste ‘achterdocht’ bij het instituut en ‘basale normen en waarden als eerlijk en betrouwbaar zijn’ werden geschonden. De forensisch deskundigen van het NFI, stuk voor stuk expert op hun gebied, opereerden op ‘koninkrijkjes’ en duldden amper inspraak van anderen.

Volgens medewerkers ging het afgelopen tijd geleidelijk beter. Maar deze zomer stapte de interim-directeur op na beschuldigingen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. De interim-directeur zou een ‘bijzondere verhouding’ hebben gehad met een werknemer en misbruik hebben gemaakt van zijn positie. Deze interim-directeur werd in 2017 nog aangetrokken als ‘puinruimer’. In oktober begonnen twee nieuwe directeuren.