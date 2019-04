Management Strukton en Centric schaart zich pal achter Van Rijbroek

Gerard Sanderink verschijnt bij de rechtbank in Almelo, afgelopen donderdag Beeld Arie Kievit

‘Het managementteam van zowel Strukton als Centric hebben het volste vertrouwen in de deskundigheid van Rian van Rijbroek. Zij betreuren het ten zeerste dat de naam van Rian van Rijbroek in negatieve zin genoemd is.’ Aldus luidt een opmerkelijke verklaring op de site van ingenieursbureau Strukton.

Na de berichtgeving – eerder deze week in de Volkskrant – over de crisis in de top van de bedrijven van multimiljonair Gerard Sanderink heeft het management van zijn twee bekendste bedrijven van Sanderink gereageerd op de commotie. Hierin wordt ontkend dat de zelfbenoemd ‘cyberexpert’ Van Rijbroek een rol heeft gespeeld in het ontslag van Centric-topman Karim Henkens, iets wat volgens bronnen binnen het bedrijf juist wel het geval is. Het gedwongen afscheid zou een direct gevolg zijn geweest van dienst weigering om zijn vijftig belangrijkste klanten uit te nodigen voor de boekpresentatie van Van Rijbroeks boek Unhacked, eerder dit jaar. Sanderink had dat geëist.

Volgens het management van Centric en Strukton is het ontslag van Henkens – die bijna dertig jaar in het concern werkte – het gevolg van ‘een verbetering van de organisatie van Centric’. Inherent daaraan zou zijn dat er wijzigingen plaatsvinden. De verklaring staat haaks op de officiële reden die eerder nog werd gegeven voor het vertrek van Hemkens. Dat zou namelijk ingegeven zijn door ‘persoonlijke omstandigheden’.

HOLY SHIT! "Het managementteam van zowel Strukton als Centric hebben het volste vertrouwen in de deskundigheid van Rian van Rijbroek." https://t.co/hANA1YlDGS Rickey Gevers

‘Ik ben niet impulsief’

In een interview dat de geplaagde Sanderink tegenover Tubantia heeft gegeven, gaat hij iets dieper in op Hemkens vertrek: ‘Ik ben niet impulsief en neem nooit belangrijke besluiten na één incident. In z’n algemeenheid kan ik zeggen, dat als ik afscheid neem van belangrijke medewerkers dat daar dan een heel traject aan is voorafgegaan.’ In ditzelfde interview spreekt hij ook nog eens zijn volle vertrouwen uit in Van Rijbroek: ‘Ik ben onder de indruk van Rians kennis op het terrein van cybersecurity.’ Sanderink verklaarde eerder al hetzelfde tegenover de Volkskrant en tijdens de boekpresentatie. Het boek van Van Rijbroek werd door experts unaniem neergesabeld. ‘In de hackersscene kent niemand haar. Ze staat bekend als cybercharlatan. Dat zie je ook terug in dit boek; het is alsof je iemand van de kleuterschool een opstel laat schrijven’, verwoordde ethisch hacker Edwin van Andel het sentiment.

Ook Strukton valt ervoor.

Wat falen we als infosec community toch ernstig hier. Niet in staat om zulke grote én belangrijke bedrijven te voorzien van de juiste kennis en mensen waardoor de van Rijbroeks het te gemakkelijk wordt gemaakt. Nee, niet grappig meer. https://t.co/ygccPmnbnq Loran Kloeze

Overheid

Hetzelfde boek wordt in de officiële verklaring van Strukton genoemd als goed voorbeeld om het belang van cybersecurity aan te tonen. Volgens Sanderink speelt er wat meer in de vrijwel unanieme afwijzing van Unhacked, zegt hij tegenover Tubantia: ‘Veel dingen die ze schrijft zijn de overheid en daaraan gelieerde instellingen onwelgevallig, omdat ze voor onrust zorgen. Het lijkt erop, dat niemand het wil weten.’ Tot slot verklaart de zeventigjarige Sanderink – wiens vermogen wordt geschat op ruim 500 miljoen euro – dat Van Rijbroek niet uit is op zijn geld. De twee zouden sinds vorig jaar een relatie hebben. Van Rijbroek is sinds kort penningmeester van de stichting waar het complete vermogen van Sanderink na diens overlijden naartoe zal gaan.

Gezamenlijk hebben Centric en Oranjewoud (waaronder ook Strukton valt) een omzet van bijna 2,5 miljard euro. Wereldwijd zijn er meer dan 16.000 werknemers. Deze week nog sloot Centric een groot it-contract met de Nederlandsche Bank.