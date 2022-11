Man zat 2,5 jaar onterecht vast door toedoen Nederlandse overheid

Het Justitieel Complex Schiphol bij Schiphol. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In de zaak die de man had aangespannen om vrij te komen, vonniste het hof op 30 augustus vernietigend over de argumenten die de Nederlandse staat had aangevoerd voor de arrestatie en detentie van de man. De staat heeft volgens het hof onrechtmatig gehandeld en de man heeft daarom recht op een schadevergoeding van de overheid. Die kan fors uitvallen, zegt zijn advocaat Tom de Boer.

De zelfstandig ondernemer van Marokkaanse komaf wil niet met zijn naam in de krant om zijn gezin te beschermen. Hij heeft door zijn arrestatie en gevangenschap het vertrouwen in de Nederlandse overheid verloren. ‘Ik heb nooit een eerlijke kans gehad om mezelf te verdedigen’, zegt hij tegen de Volkskrant, die zijn zaak heeft gevolgd sinds de marechaussee hem in juni 2019 onverwachts op Schiphol oppakte.

Aanvankelijk leek het erop dat de arrestatie te maken had met een oude Franse veroordeling. Het duurde tot afgelopen april voordat het ministerie van Justitie en Veiligheid bij de rechter toegaf dat een witwasonderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) de werkelijke aanleiding was voor de aanhouding. De man was in correspondentie tussen verschillende takken van de overheid als verdachte aangemerkt, terwijl hij in geen enkel Fiod-onderzoek daadwerkelijk die status had, liet het Openbaar Ministerie onlangs weten.

Gratie in december 2021

Jarenlang was de uitleg dat de man in 2019 was opgepakt en gevangengezet vanwege een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waardoor de oude zaak opnieuw zou zijn geactiveerd. ‘Dat dat niet zo blijkt te zijn, betekent dat we 2,5 jaar lang schijnprocedures hebben gevoerd in de rechtbank’, zegt advocaat De Boer. Mede doordat de overheid de zaak zo lang liet aanslepen, verleende toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de man al in december 2021 gratie.

Hoe het kan dat de man als verdachte te boek kwam te staan, is ondanks alle juridische procedures nog altijd onduidelijk. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur vroeg de Volkskrant om documenten over de zaak, maar dit verzoek werd niet ingewilligd. De rechter heeft deze zomer het ministerie opgedragen informatie openbaar te maken. Het ministerie stuurde vervolgens een paar mails door, maar blijft volhouden dat het niet over meer documenten beschikt, terwijl het die eerder dit jaar wél aan advocaat De Boer heeft overhandigd. Het is een voor de zaak tekenende tegenstrijdigheid.