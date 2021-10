Man verdacht van beramen moordaanslag op premier Rutte en opruiing met terroristisch oogmerk

Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte. Beeld Freek van den Bergh

De Amsterdammer wordt verdacht van bedreiging, opruiing met een terroristisch oogmerk en het voorbereiden van een aanslag op één of meerdere politici, onder wie premier Mark Rutte. Volgende week staat bij de rechtbank van Den Haag een pro-formazitting op de rol. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Yavuz O. plaatste het afgelopen jaar opruiende berichten in onder meer het openbare Telegram-kanaal ‘De Bataafse Republiek’. Dit kanaal, opgericht door notoire complotdenkers, werd eerder deze week door justitie gesloten vanwege de opruiende en bedreigende berichten die daar gedeeld werden.

Shooten

Op 12 december 2020 schreef O. volgens de tenlastelegging onder een foto van de koning en het kabinet: ‘Ben benieuwd wat het volk hiervan gaat doen?’ Een andere gebruiker reageerde daarop met: ‘Inderdaad dankzij hun is Nederland naar de klote’. Waarop O. antwoordde: ‘Precies. En ik ga er verandering in brengen. Meeste Nederlanders hebben toch hekel aan die Rutte’ en ‘Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’

Op 4 mei plaatste hij het volgende bericht: ‘Regel eerst strijders. En niet zomaar strijders, serieuze mensen die wat willen doen. Die het zat zijn, en schijt hebben. En hun vrijheid eisen. Ik zoek geen demonstranten. Ik zoek revolutionairen. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan.’

Ook besprak O. zijn plannen met anderen, soms tijdens fysieke ontmoetingen. Volgens de tenlastelegging had hij het daarbij over ‘het bestormen van het parlement’, ‘het regelen van strijders’ en ‘het laten bloeden van die teringbende’. Hij noemde scenario’s om de premier te vermoorden, zoals ‘het afknallen van Rutte als hij buiten gaat fietsen’. Bovendien meldde hij op zoek te zijn naar wapens: een Glock of een Scorpio. Op de telefoon van O. trof de politie zoektermen aan als ‘uzi’, ‘1.62 pistol’, ‘huurling’ en ‘banen waarbij je wapens mag dragen’.

Celstraffen

De afgelopen maanden werden ook andere mannen en vrouwen aangehouden en vervolgd na bedreigingen aan het adres van politici, bestuurders en wetenschappers die een prominente rol spelen in het coronabeleid. Dinsdag stond bijvoorbeeld Erik van Z. voor de rechter, die D66-leider Sigrid Kaag en CDA-minister Hugo de Jonge via Facebook met de dood bedreigd had. Hij kreeg vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Het OM heeft ook de drie beheerders van het door justitie afgesloten Telegram-kanaal ‘De Bataafse Republiek’ op de korrel. Twee van hen zitten vast en moeten zich in december voor de rechter verantwoorden. De derde, Micha K., woont in Noord-Ierland. Hij wacht daar in een cel op de behandeling van een uitleveringsverzoek.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt al jaren voor ‘potentieel gewelddadige eenlingen’ die zich in tijden van polarisatie ‘gesterkt kunnen voelen om een geweldsdaad te begaan’. Ook constateert de NCTV dat er sprake is van ‘een kruisbestuiving’ tussen actiegroepen die zich tegen het overheidsbeleid verzetten en complotdenkers.