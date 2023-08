Man uit Schagen verdacht van kindermisbruik in oppasgezin, deed zich voor als politieagent

Mentale problemen en extreme porno vaak voorstadium van kindermisbruik

Psychische problemen en het bekijken van steeds extremere porno lijken regelmatig vooraf te gaan aan het opzoeken van beelden van kindermisbruik. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Voor dat onderzoek ondervroegen ze 146 mensen onder de 25 jaar oud die contact opnamen met de hulplijn van Stop it Now, een organisatie die kindermisbruik probeert te voorkomen door vertrouwelijk het gesprek aan te gaan met mensen die naar kinderporno kijken.

Bijna de helft van de respondenten zegt last te hebben van psychische problemen, zoals dwanggedachten of depressieve gevoelens. Ongeveer net zo veel bellers vertoont ‘risicovol pornokijkgedrag’: ze bekijken steeds extremere vormen van porno om dezelfde mate van spanning en opwinding te ervaren.

58 procent van de respondenten geeft toe wel eens strafbare feiten te hebben begaan, meestal kijken naar beelden van seksueel kindermisbruik. In een kleiner aantal gevallen hadden de respondenten contact met kinderen of wisselden ze beeldmateriaal uit. Enkele daders hadden zelf fysiek kinderen misbruikt. Vier op de tien bellers had geen strafbaar feit gepleegd, maar maakte zich zorgen over de eigen gevoelens.