Man schiet twee agenten en burger dood in Luik, justitie vermoedt terreurdaad

Een man heeft dinsdag twee politieagenten en een voorbijganger doodgeschoten in het centrum van Luik. De schutter werd later zelf doodgeschoten door agenten nadat hij een vrouw had gegijzeld.

Een forensisch expert doet sporenonderzoek terwijl een gemaskerde politieagent langsloopt. Foto REUTERS

‘Er zijn redenen om te denken dat het om een terreuraanslag zou kunnen gaan’, aldus een woordvoerder van het federaal parket. De openbaar aanklager van Luik zei dat de schietpartij wordt onderzocht als een terroristisch misdrijf.

De politie zegt dat er ook twee agenten gewond zijn geraakt. Het gebied waar de schietpartij plaatsvond, is ontruimd.

Politieonderzoek op de plaats van de schietpartij. Foto AP

Volgens de politie viel de man, de 36-jarige Benjamin H., in de ochtend rond half elf plotseling agenten in de rug aan. Hij was gewapend met een mes. Dit gebeurde vlak bij een café. Hij pakte een van hun wapens af, waarna hij de agenten doodschoot. Ook doodde hij een 25-jarige inzittende van een auto. De man sloeg daarna op de vlucht.

Een man die de politie-afzettingen negeert, wordt door de politie afgevoerd. Foto REUTERS

In een school gijzelde de schutter vervolgens een schoonmaakster. Daar werd hij volgens de politie gedood toen hij schietend naar buiten kwam. De leerlingen van de school, het lyceum Léonie de Waha, werden door de politie in veiligheid gebracht. Volgens de schooldirecteur reageerden de leerlingen ‘rustig’ op de gebeurtenissen.

De boulevard d'Avroy in Luik, waar de schietpartij en gijzeling plaatsvonden. Foto Belga

Radicalisering

Op een video die een voorbijganger maakte van de schietpartij, is te zien hoe omstanders wegrennen. Ook zijn er zeker zes schoten te horen. Volgens de krant De Morgen en de omroep RTBF zou de schutter maandag op verlof zijn gegaan vanuit de gevangenis. In het verleden zou dat ook zijn gebeurd, zonder enige problemen. De man zou volgens Belgische media niet bekend zijn bij politie en justitie vanwege radicalisering. In het verleden zou hij zich wel schuldig hebben gemaakt aan drugsdelicten en diefstal.

Premier Charles Michel sprak van een ‘serieus incident’. Hij brengt samen met de koning in de middag een bezoek aan Luik. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon maakte op Twitter bekend dat het Belgische crisiscentrum ‘de situatie in kaart brengt’. Jambon: ‘Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik.’ Het onderzoek is nu in handen van het federaal parket dat onderzoekt of het hier gaat om een terreurdaad.

Ook minister van Justitie Koen Geens sprak zijn medeleven uit aan de slachtoffers en hun nabestaanden. De Luikse burgemeester Willy Demeyer haastte zich na de schietpartij naar het gebied. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in dit deel van het centrum en roepen op het gebied voorlopig te mijden.

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van deze gruwelijke daad in Luik. We brengen momenteel in kaart wat er precies is gebeurd. Jan Jambon

De Nationale Veiligheidsraad komt later vandaag bijeen om zich te buigen over de schietpartij. De autoriteiten hebben het dreigingsniveau naar aanleiding van de schietpartij nog niet verhoogd. Dat staat nu op twee, wat gemiddeld is. De Belgische politie en het leger zijn sinds 2016 extra waakzaam nadat bij twee zelfmoordaanslagen door jihadisten in Brussel 32 doden vielen op de luchthaven en in de metro.

Het topoverleg dat dinsdag zou plaatsvinden tussen België en Nederland gaat niet door in verband met de schietpartij. Michel zou met premier Rutte, bijgestaan door diverse ministers, praten over onder andere samenwerking op het gebied van veiligheid, defensie en justitie. Ook zouden beide landen een overeenkomst tekenen om gezamenlijk marineschepen aan te schaffen.