Man rijdt in op blokkade bij Brits parlement; drie gewonden

Een man van in de twintig is dinsdagochtend met zijn Ford Fiesta waarschijnlijk opzettelijk ingereden op de blokkades bij het Britse parlement. Hierbij raakten drie fietsers en voetgangers gewond.

De door de politie afgezette locatie van het incident bij het Britse parlement in Londen. Foto Reuters

De automobilist verzette zich niet bij zijn arrestatie en is de hele dag ondervraagd op een politiebureau in Zuid-Londen, waar hij zweeg. Hij was wel bekend bij de politie, maar niet bij de inlichtingendiensten. De politie behandelt de zaak – ook gezien de locatie – als een terroristisch incident.

Rooftop camera shows moment car crashes into barriers outside Parliamenthttps://t.co/CprbiGZgrg #Westminster pic.twitter.com/0noYclQNaR BBC Breaking News

Met een kilometer of 80 per uur scheurde de man aan de verkeerde kant van de weg langs het parlementsplein, om vervolgens met zijn auto in te rijden op de veiligheidsbarrières bij de publieksingang van het Lagerhuis. Hij reed alleen en bleek geen wapens bij zich te hebben. De politie was aanvankelijk bevreesd voor ontploffingsgevaar. Omdat politici met zomerreces zijn, was het er relatief rustig.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn Vincent McAviney

De aanslag doet denken aan de terreuractie van Khalid Masood, in het voorjaar van 2017. Deze reed eerst vier voetgangers dood om vervolgens een agent dood te steken die op wacht stond bij de hoofdingang van het parlement. Net als Masood is de Fiesta-bestuurder afkomstig uit de omgeving van Birmingham.