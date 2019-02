Man richt na ontslag bloedbad aan op zijn werk: zes doden

De schietpartij vond plaats in het gebouw van de fabriek Henry Pratt Co., waar kleppen gemaakt worden voor leidingen. De schutter kwam rond twee uur ’s middags (lokale tijd) binnengerend en begon direct om zich heen te schieten.

Volgens Ziman waren vier minuten later politieagenten ter plaatse. Zij werden direct door de schutter onder vuur genomen. Daarbij zijn zes agenten gewond geraakt. Zij zijn niet in levensgevaar. Of er ook burgers gewond zijn is niet bekend.

Een werknemer van het bedrijf, John Probst, vertelde tegen een lokale tv-zender dat de schutter een collega was en een pistool had. ,,Hij schoot op iedereen’’, aldus Probst.

De dader is geïdentificeerd als de 45-jarige Gary Martin. Hij werkte al vijftien jaar voor het bedrijf en had volgens Ziman kort voor hij het bloedbad aanrichtte zijn ontslag gekregen.