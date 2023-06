Man overleden na gebruik taser door politie, Rijksrecherche doet onderzoek

Politie doet onderzoek in Rotterdam, waar een fietser onwel werd tijdens zijn aanhouding. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie meldt dat de politie de taser gebruikte om de man onder controle te houden. Kort daarvoor hadden agenten hem in het noordoosten van Rotterdam in verwarde toestand aangetroffen. De man zou op een voertuig zijn gesprongen. Volgens het Openbaar Ministerie werd de arrestant na de inzet van de taser onwel en overleed hij later in het ziekenhuis.

Of er een verband is tussen de taser en het overlijden van de man, probeert de Rijksrecherche de komende tijd te achterhalen. Zo’n onderzoek is gebruikelijk bij dit soort incidenten, meldt het OM. De Rijksrecherche zal onder meer sectie verrichten op het lichaam van de overleden arrestant.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Nederlandse politieagenten hebben sinds vorig jaar landelijk een stroomstootwapen aan hun riem hangen. Volgens de politie heeft dit geleid tot een afname van het aantal ernstige incidenten. In dreigende situaties kunnen agenten nu namelijk naar hun taser grijpen, in plaats van naar hun vuurwapen.

Controleverlies over spieren

Met een stroomstootwapen kunnen agenten kwaadwillenden tijdelijk uitschakelen, is de gedachte. Vanaf enkele meters vuurt de taser twee pijltjes af, die met een stroomdraad aan het wapen verbonden blijven. De pijltjes klemmen zich vast in het lichaam, waarna het wapen een stroomstoot toedient en de getroffene tijdelijk de controle over zijn spieren verliest. Agenten kunnen de taser ook direct tegen het lichaam houden om een schok toe te dienen.

Politici twijfelden jarenlang of zij stroomstootwapens wilden toevoegen aan het wapenarsenaal van de politie. In de Verenigde Staten leidde het gebruik van tasers verschillende malen tot de dood van arrestanten, vooral wanneer die gezondheidsproblemen hadden.

Inmiddels hebben in Nederland 15 duizend agenten de beschikking over een stroomstootwapen. Gedurende heel 2022 gebruikten zij het wapen 4.414 keer. In driekwart van deze gevallen vuurden agenten de taser niet af, maar werd hier alleen mee gedreigd.