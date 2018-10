Man opgepakt in Florida om versturen bompakketten aan media en Democratische politici

De opgepakte verdachte is de 56-jarige Cesar Altieri Sayoc uit Aventura, Florida. Hij werd vrijdag gearresteerd op de parkeerplaats van een auto-onderdelenbedrijf in Plantation, ten westen van Fort Lauderdale. Sayoc, volgens zijn LinkedIn-profiel werkzaam als agent en producent in de wereld van het live-amusement, is een geregistreerde Republikein met een lang strafblad. Hij werd meermalen veroordeeld wegens onder meer diefstal, fraude en, in 2002, het dreigen met een bomaanslag. In 2012 vroeg hij faillissement aan.

Sayoc is vooralsnog de enige verdachte in de zaak. Hij wordt beschuldigd van vijf federale misdrijven, waaronder het bedreigen van oud-presidenten van de Verenigde Staten. Hij kan tot 48 jaar cel krijgen, werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Washington. Daarin werd ook gezegd dat Sayoc geen nepbommen verstuurde, maar dat de pijpbommen een potentieel explosieve stof bevatten. Volgens de FBI is het nog te vroeg om iets te zeggen over Sayoc’s motieven. Ook wordt nog onderzocht of er meer mensen betrokken waren bij het versturen van de pakketten.

De in Brooklyn, New York, geboren Sayoc heeft volgens persbureau Reuters een Facebook-profiel onder de naam Cesar Altieri Randazzo, met daarop talloze foto’s en video’s van Sayoc op verkiezingsbijeenkomsten van Trump. Hij liket onder die naam ook meer dan honderd conservatieve websites, waaronder anti-Clinton- en pro-Trump-groeperingen. Getuigen zagen vrijdag in Plantation dat Sayoc’s witte bestelbusje volgeplakt was met stickers met de Amerikaanse vlag, het logo van de Republikeinen en de tekst CNN Sucks.

Een foto van Cesar Altieri Sayoc uit 2015, in handen van persbureau Reuters. Beeld REUTERS

President Trump bevestigde vrijdag dat een verdachte was opgepakt, en beloofde dat de schuldigen achter de ‘bompakkettenpaniek’ binnen de volledige mogelijkheden van de wet zullen worden vervolgd. Hij verklaarde ‘dat we nooit mogen toestaan dat politiek geweld wortel schiet in Amerika’. Later zei Trump bij vertrek uit het Witte Huis dat hij ervan op de hoogte was dat Sayoc een aanhanger van hem was, maar dat het hem niet aangerekend kan worden dat de man de pakketten vermoedelijk verstuurde. Hij zei ook dat hij niet van plan was om contact te zoeken met oud-president Obama en andere ontvangers van de bompakketten.

Trump werd ook gevraagd naar zijn toon - hij heeft de media herhaaldelijk de ‘vijand van het volk’ genoemd. De president zei dat hij vindt dat hij zijn toon al matigt. ‘Ik zou de toon zelfs wat op kunnen voeren, want zoals u weet zijn de media heel oneerlijk over mij en de Republikeinse partij', zei Trump.

Eerder op de dag had Trump zich nog beklaagd over de media-aandacht voor de bompakketten. Hij zei dat de pakketten aan Democratische politici en nieuwszender CNN afleiden van de midterm-verkiezingen op 6 november. ‘De Republikeinen doen het goed in de vroege stemronde en de opiniepeilingen, en dan krijg je dit bommengedoe en zakt het momentum enorm in: het nieuws gaat niet meer over politiek.’ Een dag eerder twitterde Trump ook dat de media hem de schuld geven van de bompakkettenpaniek.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote! Donald J. Trump

Een van de tien bombrieven die zijn onderschept. Beeld FBI via Getty Images

Weer vier bompakketten gevonden

Vrijdag werden opnieuw vier bompakketten gevonden. Het eerste pakket in Florida was gericht aan de Democratische senator Cory Booker. Het tweede werd onderschept in New York en was gericht aan James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten, maar geadresseerd aan CNN. De andere twee werden volgens CNN in Californië onderschept. Ze waren bestemd voor de Democratische senator Kamala Harris en de miljardair Tom Steyer, sympathisant van de Democraten.

De jacht op de persoon die in totaal veertien pakketten met explosieven stuurde aan Democratische politici en andere critici van president Trump, verschoof in de loop van de week naar Florida. Een aantal pakketten, zoals dat aan Booker, werd verstuurd via een postsorteercentrum in Opa-locka, Florida. Het postcentrum werd in de nacht van donderdag op vrijdag onderzocht door de politie en de FBI. Ook werden beelden van bewakingscamera’s bestudeerd. Vermoed werd toen al dat de dader in dit deel van Florida woont.

De bompakketten zijn verstuurd naar vooraanstaande critici van president Trump en naar de Amerikaanse nieuwszender CNN. Beeld AFP

In elkaar geknutseld

De veertien bompakketten werden onder meer gericht aan oud-president Barack Obama, oud-presidentskandidaat Hillary Clinton, oud-minister van Justitie Eric Holder, filantroop en miljardair George Soros, oud-vicepresident Joe Biden en afgevaardigde Maxine Waters. Een aantal had als afzender Democratisch afgevaardigde Debbie Wasserman Schultz, die niets met de zaak te maken heeft.

Politie en FBI onderzoeken wel of Wasserman Schultz de laatste tijd bedreigd werd of een conflict met iemand had. Het Congreslid en aanhanger van Hillary Clinton was tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 voorzitter van de Democratische partij. Zij moest echter in de zomer van 2016 aftreden na beschuldigingen dat zij Clinton had bevoordeeld ten nadele van concurrent Bernie Sanders.

Het busje van de gearresteerde verdachte wordt onderzocht in Plantation, Florida. Beeld REUTERS

Verantwoordelijkheid niet opgeëist

Niemand heeft tot nu toe de verantwoordelijkheid opgeëist voor de verijdelde aanslagen. De bommen, zogenaamde pijpbommen, zijn volgens FBI-onderzoekers allemaal van hetzelfde, eenvoudige type, pvc-buizen van 15 centimeter lang, gevuld met poeder en gebroken glas, omwikkeld met zwart tape en verpakt in manila-enveloppen. Ze bevatten timers en batterijen, maar waren niet in staat om bij opening te ontploffen. Mogelijk had de maker weinig ervaring met het maken van zulke explosieven.

Volgens een andere theorie van de veiligheidsdiensten waren de bompakketten helemaal niet bedoeld om te ontploffen, maar moesten ze slechts schrik aanjagen of publiciteit genereren. Sommige pakketten bevatten ook wit poeder. Onderzoek wees echter uit dat dit poeder ongevaarlijk was.