Man na arrestatie in Borne overleden, Rijksrecherche onderzoekt optreden politie

Beeld uit filmpje dat RTV Oost heeft gepubliceerd.

De politie hield de man uit Hengelo vorige week donderdag in de avond aan nadat bij een controle was gebleken dat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. Tijdens het vervoer naar het politiebureau werd de man onwel. Daarop werd volgens de politie direct eerste hulp verleend. Vervolgens werd de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens RTV Oost lag hij in coma.

Nadat RTV Oost maandag beelden van het politie-optreden had gepubliceerd, rees de vraag of de politie wel or­den­te­lijk had gehandeld. Te zien was hoe twee agenten de arrestant uit een politiewagen trekken. Ogenschijnlijk is de man op dat moment bewusteloos. Vervolgens buigt een van de agenten zich over hem heen, waarbij hij zijn knie op de borst van de man lijkt te plaatsen.

Diezelfde dag maakte de politie bekend dat de Rijksrecherche een onderzoek naar het incident heeft ingesteld. Het Openbaar Ministerie laat aan persbureau ANP weten dat de resultaten daarvan nog wel even op zich kunnen laten wachten.

Verward gedrag

De familie van de man schakelde ondertussen advocaat Richard Korver in om de gang van zaken te onderzoeken. Donderdagmiddag maakte Korver namens de familie bekend dat de man is overleden. Hij laat twee jonge kinderen achter. Korver herhaalde een eerdere oproep aan eventuele getuigen om zich bij hem te melden.

In Nederland overlijden jaarlijks tussen de tien en twintig mensen bij of rondom een arrestatie, blijkt uit cijfers van Controle Alt Delete, een organisatie die zich inzet voor eerlijke wetshandhaving. Van 2016 tot en met 2021 ging het in totaal om 72 mensen. Uit onderzoek van Bureau Beke bleek dit voorjaar dat het merendeel van deze mensen verward gedrag vertoonde, vaak in samenhang met overmatig drugs- of alcoholgebruik.