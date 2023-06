Man met mes steekt in op kinderen in speeltuin in Franse Alpenstad Annecy, Nederlands kind gewond

Franse parlementariërs houden een minuut stilte na de mesaanval in Annecy. Beeld AFP

Een van de kinderen die gewond raakten is Nederlands, heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. Het motief van de dader is nog niet duidelijk, hij zou vermoedelijk niet gehandeld hebben vanwege terroristische doeleinden. De regionale prefect spreekt van zes slachtoffers, van wie vier kinderen. Twee kinderen en een volwassene zouden in levensgevaar verkeren.

De aanval vond rond 9.45 uur plaats. Agenten wisten de dader te overmeesteren. Die raakte daarbij gewond. De dader is volgens de politie een 31-jarige Syriër die een vluchtelingenstatus in Zweden heeft. Hij heeft een vrouw en een driejarig kind. Tegen de politie zei hij dat hij christen is. Volgens verschillende media heet hij Abdalmasih H. Hij heeft geen crimineel op psychiatrisch verleden, aldus justitie.

Premier Élisabeth Borne, aanwezig in Annecy, zegt dat hij ook asiel had aangevraagd in Frankrijk maar dat deze was ‘overruled’ door zijn eerdere aanwezigheid in Zweden.

De kinderen zouden tussen de 22 en 36 maanden oud zijn. Het meer van de Franse Alpenstad is populair onder toeristen. Van de gewonde kinderen zijn er één Nederlands en één Brits en twee Frans. Van de volwassenen raakte er een gewond door messteken en een ander door kogels van politieagenten die probeerden de dader te overmeesteren.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zegt dat de man kon worden aangehouden dankzij het ‘zeer snelle optreden van de politie’. Wegen rondom de plaats delict zijn afgezet.

De Franse Nationale Vergadering hield donderdagochtend een minuut stilte vanwege de aanval in Annecy. ‘Een aanval van absolute lafheid’, reageert de Franse president Emmanuel Macron op Twitter. ‘Kinderen en een volwassene bevinden zich tussen leven en dood. Het land is in shock.’

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 juni 2023

* In een eerdere versie van dit bericht werd gemeld: ‘Franse media spreken van vijf slachtoffers, waarvan vier kinderen.’ Naar aanleiding van de persverklaring van de prefect is deze informatie aangepast naar zes slachtoffers, onder wie vier kinderen.